Sánchez viajará el lunes a Egipto para la firma del acuerdo que pone fin a la guerra en Gaza y coincidirá con Trump

El Gobierno español recibió el viernes por la noche una inesperada llamada proveniente de Egipto. El Ejecutivo del país árabe quería contar con la presencia de Pedro Sánchez el próximo lunes, 13 de octubre, en la ceremonia que tendrá lugar en la ciudad de Sharm El-Sheikh para firmar el acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza. La invitación supone para la Moncloa un ejemplo claro del peso internacional de España, en contra del discurso que enarbola el PP.

Los colaboradores de Sánchez resaltaron este sábado que muy pocos países no árabes asistirán al encuentro, convocado a raíz del pacto que incluye la liberación de 48 rehenes israelíes, la mayoría fallecidos, a cambio de unos 2.000 presos palestinos. El alto el fuego, que llega tras dos años de guerra y más de 67.000 muertos en Gaza, muchos de ellos mujeres y niños, ha sido impulsado por el presidente de EEUU, Donald Trump, quien no oculta cada vez que tiene oportunidad su malestar con Sánchez. El pasado jueves, el dirigente republicano abogó por la expulsión de España de la OTAN después de que Sánchez acordara que no destinaría a gasto en defensa el 5% del Producto Interior Bruto (PIB), sino solo el 2%.

Trump y Sánchez se verán las caras el lunes en Sharm El-Sheikh, pero en la Moncloa asisten a este último choque con la “máxima tranquilidad”. No existe ninguna fórmula jurídica para forzar la salida de los miembros de la Alianza Atlántica, así que la única posibilidad pasaría por la retirada voluntaria de España, un escenario que el Gobierno no contempla en ningún caso. El 2% del PIB en gasto en defensa, recordó el viernes el ministro de Justicia, Félix Bolaños, “se pactó y firmó con el secretario general de la OTAN”, Mark Rutte, en la cumbre celebrada el pasado junio en La Haya (Holanda).

La acusación de genocidio

La presencia de Sánchez en la firma del acuerdo de paz, que se produce también una semana después del asalto en aguas internacionales por parte de Israel a la flotilla que intentaba entregar ayuda humanitaria en Gaza, muestra según el Ejecutivo español el “liderazgo” del presidente en el conflicto en Oriente Próximo. España fue en mayo del año pasado uno de los primeros países que dio el paso de reconocer al Estado palestino desde que comenzó la guerra, una posición ahora mayoritaria en Europa, y al mismo tiempo Sánchez es de los pocos jefes de gobierno que tachan sin titubeos de “genocidio” la actuación de Israel en la franja.

Pero el secretario general del PSOE, al mismo tiempo, comprueba cada semana cómo es reconocido internacionalmente mientras es atacado sin tregua en el terreno doméstico por los escándalos de corrupción. El pasado miércoles, durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció que su partido iba a obligar a Sánchez a comparecer en la comisión de investigación del Senado sobre el denominado ‘caso Koldo’. La cita está prevista para finales de octubre, pero la fecha concreta dependerá de los abundantes compromisos internacionales de Sánchez.