Illa urge a ERC y Comuns a aprobar los presupuestos: "Toda acción de gobierno necesita recursos"

Después del aviso que le envió esta semana el Parlament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha hecho un llamamiento a sus socios para que negocien y apoyen los presupuestos de 2026, porque "toda acción de gobierno necesita recursos para ser desplegada". Desde el municipio de Cervera (Segarra), donde se ha desplazado para dar su conferencia 'Catalunya lidera. Un modelo económico de prosperidad compartida', el jefe de la Generalitat se ha comprometido con presentar unas cuentas "ambiciosas" y con una "mirada social que responda a las necesidades", pero ha recordado a ERC y Comuns que necesitará su apoyo: "Solos no podemos hacerlo".

El mensaje de Illa llega después de que el president saliera de su segundo debate de política general con un toque de atención por parte de sus socios: sin financiación y sin regulación de la vivienda no habrá presupuestos.

Los Comuns hicieron decaer la propuesta estrella del president, la movilización del suelo disponible en Catalunya para la construcción de 214.000 pisos nuevos, con una reserva de entre el 40% y el 50% de vivienda protegida. La votación no es vinculante, por lo que el Govern puede sacar adelante su propuesta de todas formas, pero la formación asegura que su posicionamiento ha sido un "aviso" al Executiu y a Illa de que "deben ponerse las pilas".

Vivienda

El partido de Jéssica Albiach ve la medida insuficiente para atajar la actual crisis y este mismo sábado han lamentado que Illa se dedique a hacer promesas de construcción a futuro cuando lo que ya podría hacer es cumplir la ley de vivienda. "No pueden seguir así, tiene que haber un giro", ha alertado la coordinadora de los Comuns Gemma Tarafa durante el consejo nacional celebrado en Sant Cugat, durante el cual ha pedido "redoblar y ampliar la lucha contra la especulación".

Gemma Tarafa durante su discurso como coordinadora nacional de los Comuns / Lourdes Casademont / ACN

Por su parte, desde Cervera, Illa ha defendido que Catalunya tiene la política de vivienda "más ambiciosa del conjunto de las comunidades" y ha reiterado su apuesta por intervenir el mercado para evitar descompensaciones. A pesar del revés parlamentario, el president ha defendido su plan y ha apostado por construir tantas viviendas como sea posible para responder a la demanda, ya que ha asegurado que la situación actual requiere un "paradigma urbanístico diferente".

Asimismo, el jefe del Executiu ha sacado pecho de cómo se está aplicando la actual ley de vivienda y ha asegurado que ha dado "buenos resultados en Barcelona y el conjunto de Catalunya".

Financiación

Mientras tanto, los republicanos han vuelto a avisar a Illa de que si no hay avances en financiación no firmarán nuevos acuerdos con su formación. La secretaria general del ERC, Elisenda Alamany, ha pedido este sábado a Illa que "deje de ser portavoz del PSOE" y luche por una "financiación justa" ante Pedro Sánchez. PSC y ERC mostraron sintonía en esta cuestión durante el debate parlamentario, pero la carpeta está actualmente en manos del Gobierno central.

Elisenda Alamany, junto a Creu Camacho, durante la celebración del congreso del partido en Barcelona / Nico Tomás / ACN

"Hoy quien está ahogando y no está posibilitando una financiación justa para Catalunya es el Gobierno", ha avisado Alamany durante una atención a los medios desde el congreso del partido en Barcelona, donde también ha afirmado que Catalunya "genera suficientes recursos para redistribuir la prosperidad". "Si quiere sacar adelante la legislatura, (Illa) necesita cumplir con Catalunya, con los compromisos que nos hacen avanzar nacional y socialmente", ha dicho Alamany, tras insistir en que "el Govern de la Generalitat vive de rentas" y de acusar al president de no tener "la ambición nacional que el país le reclama".

El congreso de ERC en Barcelona ha servido para que la militancia validara el documento estratégico de la formación con la mirada puesta en las elecciones municipales de 2027.