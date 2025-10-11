Illa ve con "esperanza" el alto al fuego en Gaza y ofrece cooperación en la "asistencia" a su población

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrado este sábado el alto al fuego en Gaza y ha asegurado que el Govern está preparado para ofrecer cooperación en la "asistencia" a la población civil de Gaza, así como en la reconstrucción del territorio. Illa se ha expresado así desde Cervera (Segarra) donde se ha desplazado para dar su conferencia 'Catalunya lidera. Un model econòmic de prosperitat compartida'.

Asimismo, Illa ha asegurado que el Executiu ve las negociaciones para un acuerdo de paz "con esperanza para poner fin a tanto sufrimiento": "Esperemos que permita, en primer lugar, atender la emergencia humanitaria, y, en segundo lugar, que fomente una paz estable y una solución justa para un futuro de convivencia".

El president de la Generalitat ya anunció este martes en el Parlament la puesta en marcha del programa 'Catalunya, casa de acogida palestina'. Se trata de un proyecto de la Generalitat para "acoger, cuidar y dignificar las estancias temporales de personas palestinas en Catalunya", como podrían ser "estudiantes, profesionales y pacientes hospitalarios".

Illa también se comprometió a destinar dos millones de euros en cooperación al desarrollo en los presupuestos de 2026 para impulsar la reconstrucción en Gaza de "hospitales, escuelas y espacios sociales".

Por otro lado, durante la misma conferencia en Cervera, el jefe del Executiu también ha aprovechado para hacer un llamamiento a sus socios para que negocien y apoyen los presupuestos de 2026. Illa se ha comprometido con presentar unas cuentas "ambiciosas" y con una "mirada social que responda a las necesidades", pero ha recordado a ERC y Comuns que necesitará su apoyo.