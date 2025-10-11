Catalunya central
Arrancan las obras de la nueva sede de la Generalitat en Manresa, que durarán 30 meses
Los alcaldes de Manresa y Sant Fruitós se avienen a estudiar una futura área metropolitana en el territorio
Las obras de construcción de la nueva sede de la Generalitat en la Catalunya Central, ubicadas en Manresa, comenzarán este lunes, durarán 30 meses y conllevarán una inversión total de 24 millones de euros, según ha anunciado este sábado el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau.
"Hoy ponemos la primera piedra de un edificio, pero, sobre todo, ponemos la primera piedra de un futuro compartido, un futuro donde Catalunya sigue en marcha, donde cada comarca tiene voz y fuerza, donde la prosperidad se entiende como un bien común", ha defendido Dalmau, que ha encabezado el acto de colocación de la simbólica primera piedra de este edificio, en el que también han participado la delegada del Govern en la Catalunya Central, Elia Tortolero, y el alcalde de la localidad, Marc Aloy.
Tortolero, por su parte, ha afirmado que "será un espacio pensado para servir a las personas, un espacio abierto, accesible e integrador", mientras que Aloy ha puesto el acento en que el nuevo proyecto permitirá mejorar el servicio que la Generalitat ofrece a la ciudadanía y "reforzará el papel de la ciudad como capital de la Catalunya Central".
Este inmueble albergará la delegación de la administración catalana, concentrará los diversos servicios territoriales -ahora dispersados en diferentes puntos- y en él se ubicará la Oficina d'Atenció Ciudadana (OAC). La nueva sede acogerá a 350 trabajadores y, según cálculos de la Generalitat, permitirá ahorrar un millón de euros al año.
