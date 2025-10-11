Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

POLÍTICA

Los independentistas escoceses buscan reactivar el debate soberanista en su congreso anual

El ministro principal, John Swinney, ha publicado un informe en el que se sostiene que Escocia sería "más próspera y justa" fuera del Reino Unido y que los hogares podrían mejorar sus ingresos en más de 11.544 euros al año

Archivo - John Swinney, ministro principal de Escocia

Archivo - John Swinney, ministro principal de Escocia / Jane Barlow/PA Wire/dpa - Archivo

EFE

Glasgow
El gobernante Partido Nacional Escocés (SNP) abrió este sábado en Aberdeen su congreso anual con el desafío de relanzar su proyecto independentista y mantener la cohesión interna antes de las elecciones autonómicas del 7 de mayo de 2026.

El encuentro llega tras la publicación esta semana del documento gubernamental 'A Fresh Start with Independence' (Un comienzo nuevo para la independencia), con el que el ministro principal escocés, John Swinney, busca reactivar el debate soberanista.

El Tribunal Supremo británico analiza si Escocia puede convocar un referéndum de independencia

El Tribunal Supremo británico analiza si Escocia puede convocar un referéndum de independencia / efe

El texto plantea, entre otras cosas, que Escocia sería "más próspera y justa" fuera del Reino Unido y que los hogares podrían mejorar sus ingresos en más de 10.000 libras (11.544 euros) al año.

"La independencia es esencial"

En la apertura del congreso, el líder del SNP en el parlamento de Westminster, Stephen Flynn, proclamó que "la independencia es esencial" y acusó a los principales partidos británicos de mantener un sistema "roto" tras años de austeridad, Brexit y promesas incumplidas.

"Todos sabemos que en los últimos diez años nuestros amigos unionistas han hablado mucho sobre qué significa exactamente una 'generación' y cuánto dura. Pero, mientras tanto, lo que han pasado por alto es que una generación real -mi generación- se ha visto obligada a vivir lo peor de Westminster", dijo Flynn durante su discurso.

"Somos el único partido que puede ofrecer la esperanza de un nuevo comienzo con la independencia. Renovemos esa esperanza y esa oportunidad este fin de semana, logremos la mayoría el año que viene y, juntos, construyamos una Escocia nueva", añadió.

Debatirá su estrategia

Según los documentos del congreso de la formación, el partido debatirá este fin de semana su estrategia para las elecciones escocesas de 2026, en las que el líder escocés plantea convertir un eventual triunfo en un mandato para negociar un nuevo referéndum.

Una enmienda impulsada por las bases propone tratar esos comicios como plebiscitarios, de modo que una mayoría independentista equivalga a un mandato directo para la secesión.

El SNP afronta el congreso con cierto optimismo. Tras un año de turbulencias internas y la derrota frente al Labour en las elecciones generales de 2024, Swinney ha logrado estabilizar el partido, mientras el apoyo a los laboristas se debilita y Reform UK, de Nigel Farage, amenaza con fragmentar el voto unionista.

Referéndum en 2014

Escocia celebró en 2014 un referéndum en el que el 55 % rechazó la independencia. Desde entonces, el SNP sostiene que el Brexit y la deriva política en Londres justifican una nueva consulta.

Swinney pronunciará el discurso principal del congreso el lunes, en el que se espera que defina su hoja de ruta hacia la independencia y marque su propio sello al frente del Gobierno escocés.

