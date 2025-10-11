Elma Saiz: "La hispanidad no puede ser un objeto de división"

La ministra de Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha representado al Gobierno en la fiesta del IV aniversario de El Periódico de España, la fiesta de la España plural que ha reunido también a presidentes autonómicos, embajadores y sector empresarial. En su intervención, la dirigente ha reivindicado la hispanidad en la víspera de la fiesta nacional, asegurando que "no se impone, no es de nadie y se comparte".

"El mejor ejemplo de la pluralidad y lo que pueden hacer las comunidades autónomas por aportar a esa España diversa y plural, es la foto que tenemos esta tarde", reflexionó, aludiendo a los distintos presidentes autonómicos junto a miembros del Gobierno de España. La ministra, también exconsejera del ejecutivo de Navarra, se declaró creyente del "autogobierno": "Creo en toda la capacidad que tienen las comunidades autónomas como administración más cercana de dar una política útil y de mejorar la vida de la ciudadanía", apuntó, antes de lanzar una advertencia: "Un deber como el que tienen las competencias de las comunidades autónomas implica una gran responsabilidad".

En este punto, señaló que "el mejor ejemplo es ese ejercicio de colaboración entre administraciones y de aportar a esa España constitucional, de comunidades autónomas y esa España diversa". En cuanto al papel que tienen los medios de comunicación autonómicos y locales, Saiz lo describió como "clave", antes de admitirse lectora de la prensa regional de la Comunidad foral.

"Yo hago una confesión: yo me despierto muchas mañanas en Madrid o en otros lugares del mundo y todos los días leo la prensa de mi tierra, de Navarra. Me parece fundamental porque es el mejor termómetro para poner ojos y piel a las políticas que estamos haciendo en el Gobierno de España", continuó. "Me gusta ver cuál es el reflejo que tiene mi tierra y las historias de vida que van detrás de todas esas políticas". En este sentido, Saiz apuntó a la prensa local y autonómica como "un agente fundamental para seguir construyendo y aportando a esta España diversa".

"La hispanidad no se impone, no es de nadie"

La ministra de Seguridad Social y Migraciones también planteó una reflexión sobre el dia de la fiesta nacional. "Yo creo que la hispanidad en el siglo XXI no se impone, se comparte y no es de nadie", planteó. "Es un concepto que es de todos", continuó, antes de señalar como ejemplo a los españoles provenientes de distintos países.

"Igual que el ciudadano colombiano o peruano que viene aquí a nuestro país a desarrollar su proyecto de vida, igual que el español que tuvo que huir en la dictadura y buscar refugio en Argentina, donde hay, por ejemplo, más de 500.000 españoles, o igual que la persona ucraniana, el marroquí o el senegalés que viene a nuestro país a poner en marcha un proyecto de vida y a buscar una vida mejor".

"Bueno, pues yo creo que la hispanidad es mucho más que una bandera", enfatizó la dirigente, advirtiendo que "lo que no puede ser nunca es un objeto de división, de establecer ciudadanos de primera y de segunda o migrantes de primera y de segunda". "La hispanidad es la casa de todos, es un proyecto compartido de valores de inclusión, de solidaridad y yo creo que haremos bien en cuidar lo que nos une y respetar siempre lo que nos diferencia", zanjó. .