El PP catalán pone orden y acaba con la acumulación de cargos electos tras el aviso de Feijóo

El pasado junio, el PP celebró un congreso nacional con el objetivo de dejarlo todo a punto de cara a las próximas elecciones generales, que si no hay adelanto por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, serán en 2027. Pero, ante la posibilidad de que el jefe del Ejecutivo recule -ya ha repetido en varias ocasiones que tiene intención de agotar la legislatura- y como palanca de presión, Alberto Núñez Feijóo quiso actualizar su hoja de ruta política y también poner en orden su estructura interna y territorial. Y uno de los puntos que se acordó fue una regulación más exhaustiva de la acumulación de cargos electos dentro del partido, un tema siempre controvertido.

Esta puesta a punto tiene especial importancia en autonomías como Catalunya, donde el PP catalán no tiene tanta representación como en otros territorios y, por tanto, es habitual acumular varias actas, por ejemplo, como concejal y diputado en el Parlament o en el Congreso, que también se suelen compaginar con cargos orgánicos. Los nuevos estatutos del PP, que no entrarán en vigor hasta que no haya nuevas elecciones generales, ponen coto a algunas de las combinaciones. Fuentes consultadas por EL PERIÓDICO aseguran que Feijóo, pese a que no haya ahora una obligación, ha dado la directriz de empezar a regular esta cuestión.

¿Qué dicen los estatutos? Hay diferentes puntos y, como siempre, espacio para la interpretación y un reservado para las "excepciones" que el Comité Ejecutivo Nacional, puede autorizar, en caso de "demandar los intereses generales del partido". Pero, una de las cuestiones que por primera vez se regulan y que más revuelo causó en el PP catalán es que se prohíbe, estatuto en mano, que los senadores autonómicos designados por el Parlament mantengan su acta de diputado en la Cámara catalana.

Alberto Núñez Feijóo en una visita en Catalunya. / ZOWY VOETEN / EPC

"Solo es compatible con un cargo en parlamentos autonómicos en el caso de los senadores por designación autonómica que deben conservar el escaño en la Cámara de origen por mandato estatutario", rezan los estatutos sobre el régimen de incompatibilidades. Es decir, a partir de que entren en vigor estas reglas, el senador designado por el Parlament del PPC no podrá mantener ambas actas, pues la Cámara catalana no obliga a ello, que es la única excepción que recoge el estatuto.

Un cambio en la tradición del PPC

Es un hecho novedoso y prueba de ello es que tradicionalmente habían sido los presidentes autonómicos del PP catalán, que siempre concurren a las elecciones catalanas y tienen escaño en el Parlament, los que eran, al mismo tiempo, senadores autonómicos. La excepción la puso Alejandro Fernández, el único presidente del PPC que rompió la norma. En el cargo desde 2018, el reparto de miembros de la Cámara Alta por designación autonómica dejó fuera a los populares hasta 2024 por su poca representación -se establece acuerdo de Mesa mediante y de acuerdo con fórmulas de proporcionalidad-. Por eso, Fernández nunca tuvo la posibilidad hasta las pasadas elecciones, cuando se propuso a Lorena Roldán, diputada del Parlament, como senadora. La popular mantuvo su doble acta, pese a críticas internas por esta cuestión, hasta este verano, cuando anunció que dejaba el Senado.

El movimiento de Roldán se dio poco después de que Àngels Esteller, concejala de Barcelona y diputada en el Parlament, anunciara que dejaba el consistorio de la capital para "centrarse" en su tarea parlamentaria, pese a que con las nuevas reglas -todavía no en vigor- podía mantener los dos escaños. Ambas diputadas aseguraron que se trató de una decisión personal, pero fuentes conocedoras explican que también hubo presión por parte del partido para hacerlo, pues fue justo después de aprobarse los nuevos estatutos en el congreso nacional.

Alejandro Fernández, Juan Benítez y Lorena Roldán, del grupo parlamentario del PP, durante la sesión de control en el Parlament de Catalunya. Foto de Zowy Voeten / Zowy Voeten / EPC

"Después del congreso, la dirección se ha puesto más rígida con esta cuestión, a nadie se le puede obligar, pero es una cuestión de principios y de responsabilidad", explica a EL PERIÓDICO un miembro de la dirección del PPC, al ser preguntado por esta ordenación de puestos. De hecho, el mismo partido ya buscó a una persona fuera del grupo parlamentario para proponerlo como senador autonómico tras la renuncia de Roldán. Juan Milián, recién nombrado senador por el Parlament, deja su acta como concejal de Barcelona, donde ha ejercido como portavoz. "Se puso sobre la mesa desde el principio que no se acumularan actas con el nuevo senador", relata una de las personas que estuvo al corriente de la situación de Milián.

Aun así, sigue habiendo acumulación de actos electos en Catalunya, además de los cargos orgánicos. Cristian Escribano, diputado del PPC en el Parlament, sigue siendo concejal en Mataró y presidente local del partido en la ciudad. Pero el caso más paradigmático es el de Manu Reyes: alcalde en Castelldefels y presidente local del partido en este municipio, diputado en el Parlament y presidente provincial de Barcelona del PP. Los estatutos, sin embargo, no prohíben estas combinaciones.

Cuando con las nuevas normas fijadas se tenga la potestad de sancionar, deberá ser el Comité de Derechos y Garantías quien vele por el cumplimiento de este régimen de incompatibilidades. "Es importante no acumular posiciones y dejar paso a nuevas caras, más allá de los estatutos, esto debe ser voluntad de uno mismo", zanja una fuente del PP.