Tribunales
La familia de una fallecida denuncia a la Junta de Andalucía por el retraso en la revisión de su cáncer de mama
El despacho Sires Abogados asegura que el caso "tiene su encaje en un posible delito de homicidio imprudente por omisión"
Carlos Doncel
El despacho Sires Abogados ha anunciado que el próximo martes presentará "una denuncia para depurar responsabilidad penales contra la Junta de Andalucía, a la que considera responsable de una muerte que se podría haber evitado". En concreto, este bufete sevillano especifica el caso de una mujer de 82 años que falleció después de que se retrasa una de las revisiones periódicas de su cáncer de mama.
"Esta mujer padecía cáncer de mama, y en 2020 le hicieron una mastectomía", detallan desde el despacho, dirigido por el letrado José Antonio Sires. "Según establece el protocolo, se le realizaron revisiones cada seis meses; la última de ellas, en noviembre de 2023. En abril de 2024 deberían haberla llamado de nuevo, pero eso nunca sucedió", apuntan a través de una nota de prensa. "Nunca más la volvieron a llamar. En junio de 2025 fue derivada a cuidados paliativos, y perdió la vida en julio de este año".
Según señala el propio Sires, "este caso tiene su encaje legal en un posible delito de homicidio imprudente por omisión, dado que la muerte derive de la omisión de un deber y existe causalidad entre ésta y la muerte". "Asimismo, en un delito de omisión del deber de prestar servicios sanitarios y en otro de dejación de funciones del servicio público, en concreto por la omisión del deber autoridad de supervisar y organizar no correctamente este servicio".
"La mujer murió en el pasado mes de julio, y la familia ha decidido denunciar tras conocer la oleada de fallos que ha tenido el programa de cribados de cáncer de mama, gestionado por la Junta de Andalucía en sus hospitales públicos", han informado desde este despacho. Por todo ello, los familiares de la fallecida junto a su abogado, José Antonio Sires, "presentarán una denuncia el próximo martes ante el Juzgado de Instrucción por este caso".
Suscríbete para seguir leyendo
- González Amador alega que se le llamó delincuente confeso buscando un 'relato político' y pide que el fiscal general le compense también por el daño a sus hijos
- El empresario al que recomendó Begoña reacciona ante el informe de Hacienda: Valorativo y desoye lo que declararon empresas competidoras
- Salvador Illa promete 210.000 pisos más en Catalunya con una reserva de entre el 40% y el 50% de vivienda protegida
- La UCO desvela que Koldo usó dinero que recaudó en efectivo para pagar el piso que le alquiló Ábalos
- El Parlament tumba el plan de Illa para movilizar suelo y construir nuevas viviendas
- Guardia Civil y Policía despliegan en los aeropuertos una vigilancia especial antidrones
- El Gobierno atrae a Podemos al bloque de la investidura y aprueba el embargo a Israel y la ley de Movilidad
- Puente llama 'miserable' a Feijóo tras acusar a Mazón de 'retozar en el Ventorro mientras 229 personas se ahogaban”