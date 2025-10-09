Debate de política general
El PSC votará en contra de negociar un referéndum como pide Junts
Los posconvergentes avisan de que el posicionamiento de la formación liderada por Salvador Illa afectará la negociación con el PSOE
Junts quiere que Illa avale la negociación de un referéndum sobre la independencia
Financiación, vivienda y referéndum: ¿qué le piden los partidos a Salvador Illa?
El PSC votará en contra de la propuesta de resolución de Junts sobre el referéndum, según fuentes del partido consultadas por EL PERIÓDICO. Concretamente, el texto, presentado en el marco del debate de política general en el Parlament, propone que en la mesa de negociación con el PSOE se "plantee" un referéndum de autodeterminación en Catalunya.
El partido liderado por Carles Puigdemont advirtió este miércoles de que el sentido del voto del PSC durante el debate podía afectar la negociación con el PSOE, en un momento en el que la formación independentista ha anunciado que tomará una decisión este otoño sobre la continuidad de su apoyo parlamentario a Pedro Sánchez. "O hay normalidad o hay conflicto político, no podemos tolerar una doble vara de medir. Sean conscientes de ello en las votaciones, se juegan muchas cosas", alertó el presidente del grupo parlamentario, Albert Batet.
La propuesta más polémica de Junts, aunque hay otras sobre amnistía o concierto económico también peliagudas para el PSC, es la que habla del referéndum. Concretamente, el texto dice que "se planteará en el espacio de negociación habilitado -la mesa con mediador internacional- la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya".
El redactado pretende ser una copia del acuerdo de Bruselas, que es el que dio pie a la investidura de Sánchez, aunque con alguna variación. Aquel documento aseguraba que Junts propondría en Suiza "la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya amparado en el artículo 92 de la Constitución", mientras que el PSOE afirmaba que defendería "el amplio desarrollo del Estatut del 2006".
