Caso Begoña Gómez
El PP exige a Bolaños que explique si la fiscal de Madrid dio a Begoña Gómez "pautas para que no la pillasen"
El partido de Alberto Núñez Feijóo pide la comparecencia "inmediata" del ministro de Justicia tras hallar la UCO una anotación con el nombre de la mujer de Pedro Sánchez en la agenda de María Pilar Rodríguez
Servimedia
El PP exigió este jueves la comparecencia "inmediata" del ministro de Justicia, Félix Bolaños, para que explique por qué la 'número dos' del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "tenía anotado en su agenda el nombre de Begoña Gómez", mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y si acaso es que le dio "pautas para que no la pillasen".
"Hoy medios de comunicación están señalando que la UCO ha descubierto anotaciones de la mano derecha de García Ortiz sobre Begoña Gómez. La misma fiscal que, junto con su jefe, hoy procesado, se atrevió a bromear con añadir un poco de cianuro a la nota de prensa de la Fiscalía contra un particular", aseguraron fuentes del PP tras conocer la información de 'El Confidencial' sobre la cita agenda por María Pilar Rodríguez con Gómez.
Esto significa, aseguraron desde el PP, que mientras García Ortiz "se encaminaba hacia el banquillo de los acusados en el Supremo, su subordinada pudo mantener contactos con Begoña Gómez... un mes antes de su imputación". "De confirmarse este hecho, estaríamos ante un nuevo y preocupante episodio de la degradación ética y democrática a la que está sometiendo Pedro Sánchez a nuestro país".
Por ello, exigieron la comparecencia "inmediata" de Bolaños para que explique si esta fiscal conocía las investigaciones sobre Gómez, si recibió "órdenes de su superior para informar a la mujer del presidente del Gobierno sobre estas investigaciones", si compartió con ella "información confidencial" o "le dio pautas para que no la pillasen", y si esas anotaciones explican "la insistencia de la Fiscalía por cerrar este caso".
"Son demasiadas preguntas que el Gobierno debe responder", remacharon estas fuentes del PP. "Ya sabemos que, con Sánchez, la Fiscalía se dedica a perseguir a adversarios políticos. Ahora, queremos confirmar si también está para ayudar a tapar los delitos de la mujer del presidente del Gobierno. España necesita recuperar la confianza en el Estado de derecho y que el gobierno deje de manosear las instituciones", concluyeron.
