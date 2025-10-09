Aborto
Feijóo pide a Sánchez que deje de “utilizar” a las mujeres y reitera su defensa del aborto
Sánchez avisa a Ayuso que irá al TC para garantizar el derecho al aborto tras su rechazo al registro de objetores
Alberto Núñez Feijóo ha terciado este jueves con solemnidad en la polémica sobre el aborto. En un escueto comunicado, el líder del PP asegura que Pedro Sánchez “no defiende a las mujeres, las utiliza” y reitera su defensa al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. “Sobre el aborto, mi posición es clara y conocida. Garantizaré siempre que cualquier mujer que opte por la interrupción de su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes”, asegura al respecto el líder de la oposición.
Noticia en elaboración.
