Aborto

Feijóo pide a Sánchez que deje de “utilizar” a las mujeres y reitera su defensa del aborto

Sánchez avisa a Ayuso que irá al TC para garantizar el derecho al aborto tras su rechazo al registro de objetores

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante una sesión de Control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España).

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante una sesión de Control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

Mariano Alonso Freire

Alberto Núñez Feijóo ha terciado este jueves con solemnidad en la polémica sobre el aborto. En un escueto comunicado, el líder del PP asegura que Pedro Sánchez “no defiende a las mujeres, las utiliza” y reitera su defensa al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. “Sobre el aborto, mi posición es clara y conocida. Garantizaré siempre que cualquier mujer que opte por la interrupción de su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes”, asegura al respecto el líder de la oposición.

