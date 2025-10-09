El Parlament avala el plan de vivienda de Illa y apuesta por rehabilitar 150.000 pisos en siete años

Salvador Illa ha querido centrar su segundo debate de política general como president en dos anuncios estrella: la construcción de 214.000 pisos nuevos -con una reserva de entre el 40% y el 50% de vivienda protegida- y la gestión de 13.000 pisos y 300 solares de la Sareb. Pero, curiosamente, el PSC no ha querido arriesgar y ha sometido a votación el plan sin detallar en el texto el contenido de estas dos propuestas.

El partido se ha limitado a buscar el pronunciamiento del hemiciclo sobre si quiere "consolidar y desarrollar un modelo estructural de promoción de vivienda con protección pública, a partir de la reserva pública de solares, ayudas, colaboración público-privada y aceleración de trámites urbanísticos para generar más suelo que permita construir las viviendas del plan de 50.000 (la promesa de hace justo un año) y hacerlo en concertación con los ayuntamientos". Y así ha logrado que su plan quede aprobado sin concreciones. Sin embargo, la oposición ha tumbado la puesta en marcha de un acuerdo de país para la vivienda para activar, hasta 2030, suelos de construcción de vivienda protegida.

La vivienda es la principal preocupación de los catalanes, como refleja el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), pero los partidos no logran consensuar nuevas soluciones. De hecho, el principal partido de la oposición, Junts, ha permitido que Illa vuelva a comprometerse con la promesa que hizo hace 12 meses en el mismo escenario, "una inversión anual de 1.100 millones de euros favoreciendo la colaboración público-privada", en plena sintonía con los planes anunciados por el jefe del Govern en el debate de esta semana.

Solo ERC y los Comuns han innovado en las propuestas reclamando la rehabilitación de viviendas y poniéndole cifras. Los morados han sacado adelante que sean 150.000 las viviendas a rehabilitar en siete años para dedicarlos a vivienda protegida y Esquerra ha visto aprobado que el Govern presente el próximo año un plan de revisión de los edificios con más de 50 años de antigüedad con actuaciones programadas hasta 2023 y con una dotación de 2.600 millones de euros.

Los Comuns, que han criticado el "triunfalismo" de Illa con sus anuncios ante la crisis habitacional y han votado en contra de todas las propuestas socialistas, han conseguido el compromiso del PSC con la regulación de los alquileres de temporada, pero no para el impulso a una ley para "prohibir las compras especulativas de vivienda" ni para implementar una nueva escala del impuesto sobre patrimonio para fortunas que superen los 100 millones de euros, la llamada tasa Zucman.

El PP no ha logrado que prospere la derogación de todas las regulaciones en materia de vivienda ni que se supriman las zonas de mercado tensionado. Tampoco que se active una oficina que luche contra la ocupación ni una ley "antiocupa" para echarles en 24 horas.