El Parlament tumba todas las propuestas de PP, Vox y Aliança Catalana para "deportar inmigrantes irregulares"

En un momento en que el auge de la extrema derecha que anticipan las encuestas se traduce en un discurso cada vez más contundente contra las personas migrantes, el Parlament ha vuelto a levantar este jueves un muro frente a ellos en el debate de política general. La mayoría de la Cámara ha votado en contra de todas las iniciativas de PPC, Vox y Aliança Catalana que reclaman la "deportación" de los inmigrantes en situación irregular, restringir las ayudas sociales a las personas de fuera o vincularlos a la delincuencia.

Prácticamente todas estas iniciativas están fuera del marco legal español -la ley de extranjeria-, pero también del Derecho internacional. Por eso y por su contenido discriminatorio, Junts, PSC, ERC, Comuns y CUP han actuado como dique de contención votando sistemáticamente en contra de ellas. Era algo esperable, porque el cordón sanitario sellado al inicio de la legislatura por estos partidos les obliga, por el compromiso suscrito, a votar en contra de todas las propuestas de Vox y Aliança. Pero el hemiciclo ha ido más allá. Estos mismos grupos también han hecho extensivo su rechazo a este tipo de políticas votando 'no' a todas las propuestas de resolución presentadas por el PPC en esta materia, después de que los populares hayan endurecido su discurso contra la inmigración en los últimos meses, con coincidencias en algunos puntos con la extrema derecha.

Frente a estas iniciativas, la mayoría de formaciones del hemiciclo ha facilitado la aprobación de una propuesta de resolución impulsada por los Comuns que "rechaza y condena la actividad de la extrema derecha" y sus "ataques racistas". También otra iniciativa que exige "reforzar" las políticas públicas en "defensa de la democracia y los derechos humanos", frente al "auge de totalitarismos" y la "extrema derecha". El mismo texto aprobado pide al Govern reforzar la cooperación con organismos en favor de la construcción de sociedades más justas e intensificar su labor de denuncia frente a los organismos internacionales de la vulneración de estos derechos.

En el ámbito migratorio, el Parlament también ha reiterado su apoyo a que se materialice el traspaso de competencias en inmigración a la Generalitat que Junts pactó con el PSOE gracias a la abstención del PSC. Todas las resoluciones aprobadas tienen un carácter meramente simbólico, y en este último caso, además, la decisión final depende del Congreso de los Diputados, que ya vio tumabda su tramitación por el 'no' de Podemos. Por ello, la propuesta, que han presentado los posconvergentes, también pedía reconocer la "anticatalanidad" de las formaciones que votaron en contra en la Cámara Baja.