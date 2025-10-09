La fragmentación del Parlament da alas a las alianzas cruzadas: ¿qué ha votado cada partido y con quién?

El debate de política general del Parlament ha terminado este jueves con las votaciones de las propuestas de resolución de los partidos, lo que se ha convertido en una oportunidad inmejorable para radiografiar el estado de las alianzas políticas en Catalunya. De las dos horas de votaciones se ha desprendido que el president Salvador Illa no tiene una mayoría suficientemente sólida como para emprender grandes proyectos como los presupuestos -solo dispone de 42 diputados de 135-, pero tampoco existe una mayoría a la contra que le pueda mover de la silla. La oposición está dividida y esta fragmentación permite al president socialista sostener la legislatura y alejar el riesgo de unas elecciones anticipadas.

La primera mayoría que se examinaba en este debate de política general es la que sirvió para investir a Illa hace un año y que forman el PSC, ERC y los Comuns. Esta triple alianza no es ni firme ni inamovible, pero aún mantiene sintonía en varios frentes lo que permite que Catalunya pueda dibujar algunos proyectos de futuro. Por ejemplo, el debate ha servido para volver a reclamar una "financiación singular" al Estado; para reafirmarse en la necesidad de asumir la gestión de Rodalies y para tumbar sistemáticamente todas las resoluciones contra la inmigración que había presentado la extrema derecha de Vox y Aliança Catalana.

Sin embargo, este tripartito parlamentario también tiene sus límites y sus fisuras. Por ejemplo, los Comuns y ERC se han desmarcado de plan de vivienda que presentó Illa el martes y han contribuido a que el Parlament, en la jornada de este jueves, se lo haya tumbado. Esto sirve como aviso a navegantes: ni el partido de Jéssica Albiach ni el de Oriol Junqueras están ahora mismo dispuestos a aprobarle unos presupuestos al Govern. Tendrá que remar mucho Illa para sacarles de esta negativa.

La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, este jueves en el Parlament. / Ferran Nadeu

Nula sintonía independentista

Las tres jornadas parlamentarias del debate también han servido para constatar, una vez más, que la unidad que los partidos independentistas mostraron durante los momentos álgidos del 'procés' es cosa del pasado. Junts, ERC y la CUP ya hace mucho tiempo que hacen cada uno la guerra por su cuenta. No tienen un proyecto compartido para resucitar el 'procés' ni comparten recetas sociales en temas clave como la vivienda.

Desde hace un año el Parlament tiene una cuarta fuerza independentista, Aliança Catalana, de extrema derecha. Uno de los puntos fuertes del debate era ver si existiría una cierta conexión entre la formación de Sílvia Orriols y Junts, ya que las encuestas detectan que tienen una parte del electorado en disputa. No ha sido así. Junts no ha apoyado ninguna de las propuestas de Aliança, a diferencia del año pasado cuando se abstuvo en la de que pedía reactivar la declaración unilateral de independencia fallida en 2017. El partido de Orriols, que ha hecho pinza con PP y Vox en varias votaciones, no ha presentado ninguna iniciativa sobre la independencia en esta ocasión.

Junts amenaza al PSC

PSC y Junts también habían hecho pinza en ocasiones anteriores. Durante la etapa en la que Pere Aragonès lideró el Govern de la Generalitat en solitario, una alianza sociovergente en temas sectoriales hizo que ERC tuviera que afrontar varias derrotas parlamentarias y asumir propuestas parlamentarias que no eran de su agrado. Los dos partidos han vuelto a coincidir en varias iniciativas, pero el resultado del debate es un enfado mayúsculo de los posconvergentes.

Junts había planteado el debate como una revisión del estado de la negociación que el partido mantiene con el PSOE, y la primera evaluación es que los socialistas no han pasado el examen. Fuentes de Junts denuncian que el PSC ha tumbado 17 de sus propuestas, entre ellas la relativa al referéndum, al déficit fiscal o al concierto económico. "Habrá consecuencias", avisan fuentes del partido, que no ben suficiente que el PSC haya votado a favor de la aplicación de la amnistía, de la oficialidad del catalán en la Unión Europea o del cumplimiento de los acuerdos alcanzados con el PSOE que siguen pendientes; ni tampoco que se haya abstenido en otras como la del "conflicto político", la de la "lawfare" y la de la deuda histórica.

Sílvia Orriols en el Parlament. / Manu Mitru / EPC

El PP se alinea con la extrema derecha

Las votaciones también han servido para medir las relaciones entre la derecha y la extrema derecha. El PP ha mostrado una sintonía casi total con Vox, su competidor directo en las urnas, al votar a favor del 90% de sus propuestas de resolución -en el otro 10% se ha abstenido-. En conjunto, la extrema derecha y los populares han apoyado mutuamente la práctica totalidad de sus iniciativas sobre inmigración, sin que ninguna de ellas haya llegado a prosperar. También había una cierta expectación sobre si Aliança Catalana y Vox harían migas. Orriols se ha abstenido en las propuestas de la formación de Ignacio Garriga por estar redactadas en castellano, una norma que mantiene desde su entrada en el Parlament el año pasado.

Una de las sorpresas del debate es que el PP ha ganado centralidad. Tirando del apoyo del PSC o de Junts ha conseguido aprobar una veintena de propuestas, algo que hace tan solo unos años hubiera sido impensable. Los populares han logrado sacar adelante una propuesta a favor del proyecto del Hard Rock con el 'sí' de los posconvergentes y la abstención de los socialistas, o también ha prosperado una iniciativa para aumentar las plazas de Mossos d'Esquadra con el apoyo del PSC y la abstención de Junts. Además, se ha aprobado una amonestación al Govern por la gestión de Rodalies, solo el PSC y ERC han votado en contra.