El Parlament condena el "genocidio" en Gaza, rechaza el plan de paz de Trump y descarta romper relaciones con Israel

El Parlament ha vuelto ha constatar este jueves que condena el "genocidio" de Israel en la Franja de Gaza, pero también ha evidenciado las diferencias que existen en la Cámara dentro de cada posición. El sector propalestina -PSC, ERC, Comuns y CUP- ha votado a favor de denunciar la situación bajo la consideración de "genocidio" y exigir que el Govern rompa las relaciones comerciales con el sector armamentístico de Israel; PP, Vox y Aliança Catalana han votado en contra y Junts se ha abstenido en todas las propuestas, tanto las que condenan el genocidio al pueblo gazatí, como las que piden el retorno de los rehenes.

El consenso mayoritario en la Cámara catalana ha sido para rechazar que se rompan todas las relaciones con Israel, una cuestión en ERC, Comuns y CUP se han quedado solos, frente a Junts, PSC, PPC y la extrema derecha, que han votado en contra. Socialistas y posconvergentes, sin embargo, sí han facilitado, mediante su abstención, que prosperara una resolución que insta al Govern la exclusión de entidades o compañías vinculadas al Estado de Israel en eventos organizados o financiados por administraciones públicas catalanas.

El hemiciclo tampoco ha dado por bueno el plan de paz presentado por Donald Trump, cuya primera fase empezará, previsiblemente, en las próximas horas. En este punto se han abstenido el PSC y Junts, pese a que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como Carles Puigdemont lo han respaldado públicamente, al considerarlo un paso adelante hacia el alto el fuego. La suma de ERC (20), Comuns (6) y CUP (4) ha logrado rechazar el plan, que solo ha recabado el apoyo de PPC (15), Vox (11) y Aliança (2).

También ha habido giros de guion en otras propuestas. Los socialistas han votado a favor en una iniciativa, aprobada por mayoría, que condena los "boicots" a los eventos deportivos por "atentar contra el espíritu deportivo" y "perjudicar la imagen del territorio como anfitrión". El texto, sin embargo, no menciona explícitamente la manifestación propalestina que provocó la cancelación de la Vuelta Ciclista por la participación de un partido israelí y que Sánchez apoyó y llego a considerar un "orgullo".

Los mismos bloques han actuado igual al valorar las detenciones de los miembros de la Flotilla, entre ellos la diputada Pilar Castillejo, por parte del ejército de Israel mientras trataban de romper el bloqueo humanitario de la Franja. La mayoría del Parlament -socialistas, republicanos, comunes y cuperos- consideran la detención "ilegal" y una "vulneración del derecho internacional", mientras que la extrema derecha y PPC suscriben que los activistas iban "bajo su exclusiva responsabilidad" en esa embarcación y cualquier consecuencia recaía bajo ella. Junts se ha abstenido en todos estos los puntos.