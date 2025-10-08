Vox culpa a la inmigración de todos los problemas de Catalunya en un discurso sin propuestas y al "límite" del reglamento del Parlament

Hasta dos veces ha tenido que interrumpir el presidente del Parlament, Josep Rull, al líder de Vox, Ignacio Garriga en su intervención en el debate de política general. No es habitual, pues la Cámara hace un año que trata de amonestar lo mínimo posible. Pero Garriga, a juicio del jefe del hemiciclo, ha transgredido las "normas básicas de respeto de Parlament". "Está yendo al límite, le pido que rebaje el tono", le ha exigido Rull al líder de Vox, tras referirse a la ONG Open Arms como "taxi negrero" y calificar de "mamarrachada" las políticas migratorias de Salvador Illa.

Las interrupciones han llegado tras más de diez minutos de discurso en el que Garriga ha situado la inmigración "ilegal" y "no regularizada" o lo que considera un "crimen importado" o una "invasión migratoria", en referencia a todas estas personas que llegan a España sin papeles, muchas de la cuales esperan un proceso de regularización que puede alargarse durante años, como la responsable de todos los problemas de Catalunya: vivienda, educación, sanidad, infraestructuras y economía. Y lo ha hecho con declaraciones en las que vincula la inmigración con la saturación de los servicios públicos: "Junts, PSC, ERC, PPC y Comuns han convertido los hospitales en delegaciones de Marruecos y Argelia". Y en este punto, sin presentar propuestas en ninguna de las materias mencionadas, ha asegurado que se debe "invertir" más en sanidad y vivienda, al tiempo que ha acusado a Illa de "priorizar" a los inmigrantes, mientras "ahoga" a impuestos a "los catalanes". Es decir: mejores servicios públicos, pero pagando menos impuestos.

"Ustedes [estos partidos] dicen que es imposible expulsar la inmigración en situación irregular que cometen delitos. Espérense, denos unos años y verán cómo fletamos aviones y barcos a sus países de origen: todos ellos fuera, no los queremos", ha declarado Garriga, cuyo partido no gobierna en ningún parlamento autonómico ni tampoco en el Estado sobre una cuestión que ahora mismo es ilegal. Y a eso, precisamente, se ha aferrado Illa en su respuesta. "Dicen mucho, pero han huido de los parlamentos donde gobernaban", ha dicho, en alusión a cuando Vox rompió hace un año con el PP en cinco gobiernos autonómicos en los que gobernaba en coalición a cuenta de las diferencias con los populares con el reparto de menores no acompañados.

"Donde gobiernan los que piensan como usted se demuestra un fracaso rotundo, un empobrecimiento de las clases trabajadoras y desordenan la economía internacional con aranceles que perjudican a los agricultores que dicen defender", ha afirmado el president, en referencia a la política de Donald Trump en Estados Unidos. "Cuando tienen ocasión de influir en el Gobierno, se van, por arte de magia", ha insistido Illa, tras reprochar a Garriga que solo venga al Parlament a "hacer vídeos para Tik Tok". "Entre lo que dicen y lo que hacen hay una diferencia quilométrica, no tengo nada más que decirle", ha zanjado Illa, con el aplauso de prácticamente todo el hemiciclo.