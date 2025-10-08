Sesión de control
Directo | Feijóo anuncia que el PP citará a Sánchez en la comisión Koldo del Senado en octubre
"Se acabó la huida", le ha avisado Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez antes de anunciar que el PP le citará en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo antes de que acabe octubre. Además, el líder de los populares le ha recordado que, aunque "le resultará muy difícil", está "obligado a decir la verdad". "Su problema no es que usted esté rodeado de corrupción, su problema es que es imposible haber delinquido sin usted", le ha espetado también Feijóo durante la sesión de control al Gobierno.
