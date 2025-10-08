Salvador Illa anuncia que Catalunya gestionará 300 solares y 13.000 pisos de la Sareb

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado este miércoles que el Govern gestionará "todo el patrimonio" de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), la antigua Sareb, durante los próximos cuatro años. Durante la segunda jornada del debate de política general, y en la réplica a Esquerra, Illa ha detallado que en los próximos días la Generalitat se formalizará un pacto con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que permitirá ampliar el parque público de vivienda con 300 solares para la reserva pública y 13.000 viviendas en usufructo. "No podemos dejar de hacer nada y tenemos que intervenir el mercado cuando no funciona. Y, en materia de vivienda, no funciona", ha insistido.

ERC había pedido esta iniciativa en varias negociaciones con los socialistas, por lo que el jefe del Govern le ha reconocido también el mérito en alcanzar este acuerdo, y ha defendido que este compromiso será otro "instrumento al servicio de las políticas de vivienda" de la Generalitat. Y es que el planteamiento del Govern, que este martes ya arrancó el debate en el Parlament anunciando 214.000 pisos más en Catalunya con una reserva de entre el 40% y el 50% a vivienda protegida, es que este acuerdo permite recuperar las viviendas de la crisis financiera de 2008 y que regresen a las familias que los necesiten.

El president ha alertado de que "la economía va bien y no se soluciona la vivienda", por lo que hay que tomar más decisiones: "Yo soy un defensor de la economía de mercado, pero de la economía de mercado regulada", ha añadido.

Todo ello después de que el líder de las filas republicanas en la Cámara catalana, Josep Maria Jové, lanzara un ultimátum al jefe del Govern por la nueva financiación singular para Catalunya y le advirtiera de que no puede contar con su apoyo para unos nuevos presupuestos en 2026.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, en el pleno del Parlament. / Manu Mitru

Trump y Pujol

Junts y ERC han atacado a Illa por el mismo flanco. Los posconvergentes le han acusado de "anestesiar", de poner a Catalunya "en la UCI" y de "cargarse la biblioteca" de tanto pasar pasar página al 'procés'; mientras que los republicanos le han advertido de que está "en tiempo de descuento" y le han señalado por liderar un Govern "sin ambición nacional ni social" y por "vivir de rentas", alegando que su obra de gobierno se basa en la herencia del ejecutivo de Pere Aragonès, que dejó proyectos en marcha que ahora se completan, y que negoció con los socialistas una nueva financiación para Catalunya y el traspaso de Rodalies.

El president ha puesto en valor el enfoque "reformista" de su gobierno y su "lealtad institucional", -"yo practico la serenidad", ha enfatizado-, y ha recordado a Junts que arrancó el debate de política general del martes reclamando la aplicación de la amnistía para los dirigentes del 1-O y, en especial, para Carles Puigdemont. "Ya sabemos quién está enredando con esta cuestión", ha deslizado, en una alusión velada a los jueces, y ha dejado caer que, entre bambalinas, se trabaja para que los políticos sean exonerados con celeridad.

Sin tapujos, ha alabado su "relación política y personal" con el presidente del Gobierno y ha alertado al hemiciclo de que las alternativas, léase un gobierno del PP con o sin Vox, "serían muy malas para Catalunya y para España", especialmente, ha dicho, en cuanto a las libertades individuales.

El president Salvador Illa, en el hemiciclo del Parlament. / Manu Mitru

Illa se ha mostrado especialmente "dolido" por el hecho de que Albert Batet (Junts) le haya comparado con Donald Trump. "No quiero tener nada que ver con él. Y creo que aquí nos podemos poner de acuerdo. Yo no he dudado de las credenciales profundamente democráticas de su formaicón. Con ciertas cosas, mejor que no juguemos", le ha replicado. Ha elegido otro político con el que reflejarse, Jordi Pujol: "Pretendo llegar a lo que hizo él", ha despejado.

Ovación a la diputada de la CUP

En el arranque de la sesión de este miércoles, el pleno ha ovacionado a la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, en su regreso tras haber sido detenida por Israel junto con el resto de activistas de la Global Sumud Flotilla. De camino a su escaño, la ha saludado el president Salvador Illa, mientras que el presidente del Parlament, Josep Rull, le ha dado la "bienvenida" al iniciar la sesión.

La diputada de la CUP Pilar Castillejo, a su llegada al parlament, tras regresar de la flotilla,compañada por sus compañeros parlamentarios y de partido de la CUP / MANU MITRU

La cupera ha llegado a la Cámara arropada por una quincena de cargos y excargos de su partido tras desplegar banderas independentistas y palestinas.