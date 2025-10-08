Financiación, vivienda y referéndum: ¿qué le piden los partidos a Salvador Illa?

El debate de política general acabará este jueves con la votación de las propuestas de resolución que han presentado los partidos. Aquellas que salgan aprobadas se convertirán en 'deberes' que el Govern de Illa deberá intentar aplicar en este nuevo curso político. Estas son las propuestas más destacadas que se votarán.

La vivienda ha sido uno de los grandes temas del debate de política general y son muchos los partidos que a través de las resoluciones intentarán imponerle sus recetas al Govern. Los Comuns, por ejemplo, quieren que el Parlament se comprometa a hacer una ley para prohibir las compras de inmuebles "especulativas". También reclaman rehabilitar 150.000 pisos en siete años para dedicarlos a vivienda protegida. ERC aboga por un plan de 2.600 millones de euros para esta rehabilitación. La CUP se decanta por pedir una "constructora pública".

El president de la Generalitat, Salvador Illa, en el pleno del Parlament. / Manu Mitru

De nuevo, la financiación será protagonista en las resoluciones. ERC, Comuns y PSC volverán a insistir en que el Parlament reclame un nuevo sistema basado en el principio de "ordinalidad", es decir, que Catalunya no reciba menos recursos de los que aporta a la caja común. Los republicanos también quieren un nuevo aval parlamentario a que la Generalitat recaude la totalidad del IRPF. El año pasado ya se aprobaron las dos cosas, pero el Govern no ha cumplido. Junts y el PP reclaman rebajas fiscales (en impuestos como el IRPF, patrimonio y sucesiones) y los populares también persiguen que se repruebe el Govern por no haber presentado los presupuestos. La CUP propone bajar un 14% el sueldo de los diputados -Aliança Catalana también reclama que se rebajen los salarios- y Junts buscará que el Parlament se pronuncie por enésima vez contra la opa del BBVA al Banc Sabadell.

Aunque muchos den el 'procés' por terminado, aún hay resoluciones vinculadas a él. Por ejemplo, Junts quiere que el Parlament avale la negociación de un "referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya" y reconozca el 1-O y la declaración de independencia. No prosperará. Sí que tienen más posibilidades de éxito las resoluciones que reclaman al Estado la aplicación de la ley de amnistía, que han presentado varios partidos. Está por ver si se aprueba un texto de Junts que denuncia 'lawfare' del poder judicial al independentismo. Aliança Catalana no lleva ninguna propuesta sobre la independencia de Catalunya.

El president Salvador Illa, en el hemiciclo del Parlament. / Manu Mitru

Los partidos volverán a denunciar de forma unánime las "deficiencias" de Rodalies con propuestas distintas para su solución con una petición por parte de los Comuns de "suspender" al Govern por este asunto. Junts pedirá el "traspaso integral" de la gestión a los Ferrocarrils de la Generalitat y ERC la transferencia de las líneas pendientes. Además, la CUP llevará a votación que se mantenga la bonificación del 50% en la T-Usual, T-Mes y T-Jove a partir de enero de 2026. También el aeropuerto de El Prat será, de nuevo, tema de controversia con reprobación incluida, a petición de Junts, al conseller delegado de AENA, Maurici Lucena, por oponerse "públicamente" a que la Generalitat participe en la gestión de los aeropuertos catalanes. También se votarán resoluciones a favor y en contra de la ampliación del aeródromo.

En materia social, las resoluciones de los partidos son una larga carta a los Reyes Magos que, en caso aprobarse, está por ver que la Generalitat tenga el presupuesto para poder cumplir. ERC, por ejemplo, reclama la "gratuidad de los comedores escolares durante toda la etapa educativa" y la "universalización de las actividades extraescolares". El PP y la CUP, coinciden en exigir la gratuidad de la educación de los 0 a 3 años, ya que ahora solo es gratuita el último curso (I-2). Los Comuns persiguen reducir las ratios a un máximo de 20 alumnos en infantil y primaria. Un 'hit' habitual en los últimos debates de política general es que varios partidos reclaman un salario mínimo catalán superior al del Estado argumentando que en Catalunya el coste de la vida es superior a la media estatal. En este caso lo hacen Junts, ERC, Comuns y la CUP. Los republicanos llegan a fijar la cuantía en 1.420 euros. En el pasado se ha aprobado varias veces y nunca se ha hecho nada.

Pleno del Parlament. / Manu Mitru

Se votarán varias resoluciones en defensa del catalán. ERC, por ejemplo, quiere que sea un "requisito" y no un mérito para todos los jueces que hay Catalunya. Junts, por su parte, busca que sean los sanitarios los que tengan que acreditar un nivel C1 -nivel avanzado- a los dos años de estar ejerciendo. También reivindican la oficialidad del catalán en la Unión Europea y que TV3 y Catalunya no pierdan sus marcas en beneficio de la marca '3Cat'. El PP, por contra, quiere derogar el Pacte Nacional per la Llengua.

En el pleno de este jueves también se votarán propuestas sobre la masacre en Gaza. Hay resoluciones de ERC, Comuns y la CUP que condenan el "genocidio" y expresan su apoyo a la flotilla que trató en vano de llevar ayuda humanitaria a Palestina, pero también un texto del PP en apoyo a Israel y los secuestrados por Hamás. Con las mayorías actuales del Parlament, prosperarán solo las resoluciones propalestinas.

Pleno Parlament / MANU MITRU

Los partidos de derecha y extrema derecha han competido durante el debate sobre quien elevaba más el tono con la inmigración. En las resoluciones, también. El PP reclama que los menores extranjeros no acompañados "que hayan demostrado nula voluntad de integración" sean expulsados, algo que ni tan siquiera es legal. Vox y Aliança Catalana quieren, directamente, deportarlos a todos. Junts propone restringir el acceso a la vivienda pública a quien no tenga un mínimo de 10 años de empadronamiento.