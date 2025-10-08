El PP catalán tacha de "antisistema" la política de Illa y le culpa del auge de los "populismos"

Con su habitual intervención corta y concisa, el presidente del PPC, Alejandro Fernández, ha exigido al president de la Generalitat, Salvador Illa, que "vuelva a la constitucionalidad" porque solo así, ha asegurado, habrá "normalidad" en Catalunya. En su turno en el debate de política general, el líder popular ha cargado contra Illa por estar al frente de la Generalitat llegando a acuerdos que, a su juicio, se salen de la legalidad, con el ejemplo de la amnistía, pero también del pacto con ERC para la nueva financiación para Catalunya o el traspaso de las competencias en inmigración con Junts. "Ustedes se quejan, pero los populismos salen cuando fuerzas que deben mantener el respeto constitucional hacen política antisistema", ha declarado el líder del PPC, culpando al Govern de Illa del auge de la extrema derecha.

Estos acuerdos se han cerrado directamente con el PSOE, o se han hecho con su concurso, pero el PPC sitúa a Illa como responsable, pues consideran, en palabras de Fernández, que es el "suplente" de Santos Cerdán, exinterlocutor entre el PSOE y Junts, hoy en la cárcel por una trama de corrupción que también salpica a otros dirigentes socialistas como Jose Luís Ábalos y su asesor Koldo García. "Ya no hace falta un Cerdán porque ese papel lo hace usted, yendo a reunirse con Puigdemont en Bélgica porque [Pedro] Sánchez no se atreve", ha dicho Fernández, que ha criticado con contundencia esta cita al considerar que no respeta al "dignidad" de la Generalitat. "Hace ocho años, se manifestaba a mi lado contra el golpe [del 'procés'] y usted hoy se dedica a rendir pleitesía a Puigdemont", ha añadido.

En su réplica, el president ha hurgado en las discrepancias entre Fernández y Alberto Núñez Feijóo y le ha pedido que no dé "lecciones" sobre reuniones con Puigdemont. "No sé si usted o su formación, pero también las [reuniones] ha tenido con Junts y las ha ocultado", ha afirmado, tras presumir de haber ido a Bélgica a verse con el líder de la oposición. "Defiende la normalidad, ¿pero qué normalidad puede haber si no puedo reunirme en estancias institucionales con el principal líder de la oposición?", ha cuestionado a Illa. "Todos debemos aprender de lo que pasó en 2017", ha defendido. Y en este punto, Illa ha pedido a Fernández que, si tanto defiende Catalunya su partido, que luche por la oficialidad del catalán en las instituciones europeas: "Descuelgue el teléfono, si no es con Feijóo, con quien mantiene relaciones "mejorables", llame a Dolors Montserrat. Y si no lo defienden, por lo menos que no lo bloqueen".

Fernández, que ha mantenido en todo el discurso un tono contundente, ha tendido la mano a Illa para que busque otra "alternativa" a la que tiene ahora, en referencia a sus pactos con los socios de investidura, ERC y Comuns. "Escuche nuestra alternativa para ver que hay otra manera de entender la política", le ha pedido a Illa, y en este punto ha apelado a uno de los principios que siempre defiende el president: el "humanismo". "Somos el centro derecho liberal constitucional y europeísta y queremos el respeto al humanismo".