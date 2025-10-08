Illa quiere endurecer las multas por vandalismo en los trenes hasta los 90.000 euros

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado este miércoles que su partido impulsará una modificación legislativa en el Parlament para endurecer las sanciones a los grafiteros. En el turno de réplica al PSC, el jefe del Govern ha desvelado que quiere triplicar el importe de las multas por vandalismo en los trenes para que alcancen hasta los 90.000 euros dadas las graves consecuencias que provocan sobre la infraestructura y el derecho a la movilidad de la ciudadanía.

El Govern defiende que este cambio en la ley es necesario porque en Catalunya hay trenes parados por pintadas porque no pueden ofrecer el servicio. Los efectos de estos grafitis suponen las paradas de los convoyes, que implican retrasos, y hasta la inutilidad de los vehículos ferroviarios.

"Eso de pintar los trenes se ha acabado", ha subrayado, y ha pedido a los grupos de la Cámara catalana su apoyo. Illa ha asegurado que espera que esta sanción sea "disuasoria", y ha defendido que los trenes son material público, al tiempo que ha recordado que a principios de 2026 se pondrán en circulación en Catalunya, de forma progresiva, 110 trenes nuevos.