Junts quiere que Illa avale la negociación de un referéndum sobre la independencia

Junts trasladará este jueves al Parlament su negociación con el PSOE. Los posconvergentes someterán a votación en el debate de política general varias propuestas de resolución vinculadas con la mesa de diálogo en Suiza, entre ellas una propuesta que plantea que en este espacio se aborde la posibilidad de hacer un referéndum de autodeterminación en Catalunya. El partido liderado por Carles Puigdemont no está "satisfecho" con el grado de cumplimiento del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez y acusa al PSC de hacer "relato" en Catalunya contrario a los pactos alcanzados en el extranjero con el PSOE. "O hay normalidad o hay conflicto político, no podemos tolerar una doble vara de medir. Sean conscientes de ello en las votaciones, se juegan muchas cosas", ha advertido el presidente del grupo parlamentario, Albert Batet, durante el debate.

El texto propuesto por Junts incluye dos puntos. El primero copia la literalidad del preámbulo del acuerdo de Bruselas, en el que se hace un relato del origen y eventos más destacados del 'procés'. En el segundo, en cambio, hay una variación. El pacto firmado con el PSOE dice que, en el marco de la negociación en Suiza, "Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya amparado en el artículo 92 de la Constitución", mientras que el PSOE afirma que "defenderá el amplio desarrollo del Estatut del 2006". La iniciativa que Junts ha registrado en la Cámara catalana, en cambio, señala que "se planteará en el espacio de negociación habilitado -la mesa con mediador internacional- la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya".

Albert Batet i Canadell, presidente del grupo parlamentario de Junts per Catalunya, durante su intervención en el Debate de Política General en el Parlament de Catalunya, en Barcelona, el 8 de octubre de 2025. / Manu Mitru / EPC

Entre las 22 propuestas de resolución de Junts también hay una propuesta relativa a la amnistía, como ya avanzó EL PERIÓDICO, con la que los posconvergentes buscan que el PSC asuma que la "guerra judicial" contra el independentismo fue "lawfare". Además, quieren que el partido liderado por Illa avale que esta ley no fue "ni un favor ni un perdón", sino "un instrumento" para "reparar la injusticia sufrida". También acusa al Tribunal Supremo de "desobedecer abiertamente" el Congreso y exige que el Govern de Illa inste al Gobierno de Sánchez a "reclamar al poder judicial que cumpla y aplique la ley de amnistía de manera inmediata y efectiva". Asimismo, Junts busca que el PSC declare que existe un "conflicto político profundo entre Catalunya y el Estado español" y que "la amnistía completa es el primer paso imprescindible para la resolución del conflicto y la apertura de un futuro de diálogo y libertad entre Catalunya y España".

Junts también lleva al debate otras propuestas relevantes para la negociación con el PSOE, entre ellas una propuesta de concierto económico, un reconocimiento a la "deuda histórica" con Catalunya o una lista de todas los acuerdos alcanzados con el Gobierno y pendientes de cumplir. Fuentes del partido aseguran que una vez superado el debate de política general harán una valoración de las propuestas que ha avalado el PSC, algo que se tendrá en cuenta a la hora de tomar una decisión sobre la continuidad de su apoyo a Sánchez.