Junts acusa a Illa de poner a Catalunya "en la UCI" y le compara con Donald Trump

El líder de Junts en el Parlament, Albert Batet, ha acusado al president Salvador Illa de dejar Catalunya en "estado de coma" y "en la UCI". "Queriendo pasar página se han cargado la biblioteca entera", ha denunciado el posconvergente durante su intervención en el debate de política general. Batet también ha criticado que el Govern no tenga presupuestos, llegando a decir que podrían cambiar el nombre de la formación por "Partido Socialista Sin Presupuestos", y ha acusado a Illa de gobernar "a golpe de decreto". "Donald Trump también gobierna así", ha sostenido, comparando al jefe de la Generalitat con el presidente de los Estados Unidos, una afirmación que ha molestado profundamente al president Illa, que ha reclamado a Junts que no ponga en duda sus convicciones democráticas.

Además, Batet ha criticado la promesa del president Illa de activar nuevos terrenos para crear hasta 214.000 pisos, de los cuales entre el 40% y 50% serán de protección oficial. El presidente del grupo parlamentario de Junts considera que se trata de una cifra "estratosférica" que no tiene concreción y le ha achacado que la vivienda está "más cara que nunca". "Las lluvias de millones del PSC ya sabemos cómo terminan, como Rodalies. No juegue con las expectativas de la gente", ha denunciado Batet, tras asegurar que la solución a esta problemática "no pasa por los Comuns" que, a juicio de los posconvergentes, quieren "extender a Catalunya las políticas que han llevado Barcelona al desastre".

El líder de Junts en el Parlament, Albert Batet. / Manu Mitru

Durante el debate, el líder parlamentario de Junts también ha reprochado a Illa sus viajes al extranjero -12 desde la investidura- y le ha advertido que tantos desplazamientos fuera pueden hacerle perder la visión de la realidad catalana. Illa ha contestado a Batet que tienen la intención de seguir viajando para mostrar las instituciones catalanas al mundo y ha asegurado que aspira a ser como el expresident Jordi Pujol y a ser recibido por tantos dirigentes internacionales como sea posible. Asimismo, el posconvergente ha denunciado que Rodalies funciona como un servicio "del tercer mundo", mientras los catalanes pagan "impuestos de un país de primera", y ha señalado que el catalán "recula como nunca" y que las "escuelas están tensionadas por no regular el servicio migratorio".

Negociaciones con Sánchez

Pero aprovechando el debate, el dirigente de Junts también ha hecho mención al estado de las negociaciones entre Junts y el PSOE en Madrid. Batet ha asegurado que no están "satisfechos" con el grado de cumplimiento del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez y ha criticado al PSC por hacer un "relato" en Catalunya que consideran contrario a los pactos alcanzados en el extranjero con el PSOE. "O hay normalidad o hay conflicto político, no podemos tolerar una doble vara de medir", ha aseverado el posconvergente, que ha advertido al PSC que sea consciente de todo lo que se "juega" en las votaciones del jueves.

Junts utilizará las propuestas del debate de política general para evaluar el estado de sus relaciones con el Gobierno de Sánchez. Los posconvergentes, como avanzó EL PERIÓDICO, buscarán que el PSC asuma que la "guerra judicial" contra el independentismo fue "lawfare", que la amnistía no fue "ni un favor ni un perdón" y que existe un "conflicto entre Catalunya y el Estado español".