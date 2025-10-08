Junts y ERC presionan a Illa para que Sánchez cumpla los acuerdos pendientes: "Se juega mucho"

La Catalunya "en marcha" que el president Salvador Illa presentó durante su discurso en la primera sesión del debate de política general del martes no convenció ni a Junts ni a ERC. En la segunda sesión celebrada este miércoles, los dos partidos han acusado al Govern de haber "anestesiado" a Catalunya y de no tener "ambición nacional ni alma". Además, tanto el posconvergente Albert Batet como el republicano Josep Maria Jové han hecho referencia durante sus intervenciones a las negociaciones que los dos partidos mantienen con el PSOE en Madrid y han avisado a Illa de que "se acaba el tiempo". El pleno ha contado con la presencia del secretario general de Junts, Jordi Turull, y del presidente y la secretaria general de ERC, Oriol Junqueras y Elisenda Alamany, que han mostrado buena sintonía personal desde la tribuna.

Durante el debate, Batet ha llegado a acusar al jefe del Executiu de dejar Catalunya en "estado de coma" y "en la UCI". "Queriendo pasar página se han cargado la biblioteca entera", ha denunciado el posconvergente, al tiempo que ha criticado que el Govern no tenga presupuestos y ha acusado a Illa de gobernar "a golpe de decreto". "Donald Trump también gobierna así", ha sostenido, comparando al president de la Generalitat con el presidente de los Estados Unidos, una afirmación que ha molestado profundamente a Illa, que ha reclamado a Junts que no ponga en duda sus convicciones democráticas.

Pero más allá de hacer un duro diagnóstico de la situación en Catalunya, el dirigente de Junts también ha aprovechado el debate para hacer mención al estado de las negociaciones entre su partido y el PSOE en Madrid (y en Suiza o Bélgica). Batet ha asegurado que no están "satisfechos" con el grado de cumplimiento del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez y ha criticado al PSC por hacer un "relato" en Catalunya que consideran contrario a los pactos alcanzados en el extranjero con el PSOE. "O hay normalidad o hay conflicto político, no podemos tolerar una doble vara de medir", ha aseverado el posconvergente, que ha advertido al PSC que sea consciente de ello en las votaciones del jueves. "Se juegan mucho", ha rematado.

El líder de Junts en el Parlament, Albert Batet. / Manu Mitru

Junts utilizará las propuestas del debate de política general para evaluar el estado de sus relaciones con el Gobierno de Sánchez. Los posconvergentes consideran que las negociaciones no han dado los frutos esperados y ya han anunciado que este otoño tomarán una decisión sobre la continuidad de su apoyo a Sánchez. Así, tal y como avanzó EL PERIÓDICO, Junts buscará que el PSC asuma que la "guerra judicial" contra el independentismo fue "lawfare", que la amnistía no fue "ni un favor ni un perdón" y que existe un "conflicto entre Catalunya y el Estado español". También someterá a votación una copia literal del pacto de investidura de Sánchez, conocido como el acuerdo de Bruselas.

ERC presiona con financiación

También ERC ha tensado la cuerda con el Govern, aunque sin romperla. La legislatura empezó con el pacto por el que los republicanos invistieron a Illa a cambio de una "financiación singular" para Catalunya y, un año después, no hay noticias de esa nueva financiación. Por ello, Jové ha aprovechado su discurso para solemnizar en el Parlament lo que ERC ya venía advirtiendo en las últimas semanas y es que, si no hay esta nueva financiación, su partido "no se sentará en ninguna negociación de presupuestos ni aquí ni en Madrid".

El líder de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, en el debate de política general. / MANU MITRU

"President, se le acaba el tiempo, está en tiempo de descuento", ha urgido el líder de ERC en el Parlament, dando portazo a las cuentas de la Generalitat y también a los de Sánchez en el Congreso. Al mismo tiempo, le ha exigido que ejerza su "influencia" sobre el presidente del Gobierno. "Deje de hacer de portavoz del PSOE y defienda los intereses del país [Catalunya] y su gente", ha pedido. En su turno de réplica, el president Illa se ha centrado más en lubricar las relaciones con los republicanos que en abonar una dinámica de reproches cruzados. Así, ha vuelto a comprometerse en que Catalunya tendrá nueva financiación: "Yo estoy comprometido con esto, estoy trabajando. Y el Gobierno de España está comprometido y está trabajando, tocando con los pies en el suelo, haciendo las cosas bien hechas, para que Catalunya pueda tener una financiación, sin buscar ningún privilegio", ha subrayado. Eso sí, ha admitido que no será "sencillo" lograrlo, por lo que ha pedido tiempo y paciencia.

Más allá de las advertencias sobre la nueva financiación, Jové también se ha esforzado en dibujar un panorama por el cual el Govern de Illa vive de "rentas" del trabajo que dejó hecho el anterior ejecutivo liderado por Pere Aragonès (ERC). Su argumento es que las grandes carpetas de Illa -Rodalies, por ejemplo- son heredadas de su predecesor en el cargo. "Usted no ha puesto el país en marcha, porque el país ya estaba en marcha", ha zanjado.