ERC exige a Illa que cumpla ya con la nueva financiación para Catalunya: "President, se le acaba el tiempo"

Tensar la cuerda con el Govern, pero sin romperla. Así ha sido la intervención de ERC en el debate de política general que se celebra este miércoles en el Parlament. El líder republicano en la Cámara, Josep María Jové, ha avisado al president de la Generalitat, Salvador Illa, de que debe cumplir ya con el principal compromiso de la legislatura que es una nueva financiación para Catalunya. "President, se la acaba el tiempo, está en tiempo de descuento", ha dicho en su discurso ante el hemiciclo. Pese a la advertencia, no ha dado muestras de querer romper con los puentes actuales con el Govern.

La legislatura empezó con el pacto por el que ERC invistió a Illa a cambio de una "financiación singular" para Catalunya y, un año después, no hay noticias de esa nueva financiación. Es por esto que Jové ha dedicado una parte de su intervención a presionar a Illa para de que una vez por todas presente avances. Así, le ha exigido que ejerza su "influencia" sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Deje de hacer de portavoz del PSOE y defienda los intereses del país [Catalunya] y su gente", ha pedido.

La financiación es la piedra angular de la legislatura, déjese la piel por lo que pactamos Josep Maria Jové — Líder de ERC en el Parlament

Jové ha aprovechado su discurso para solemnizar en el Parlament lo que ERC ya venía advirtiendo en las últimas semanas y es que, si no hay esta nueva financiación, su partido "no se sentará en ninguna negociación de presupuestos ni aquí ni en Madrid". Eso significa que ni Illa podrá tramitar las cuentas catalanas en el Parlament, ni Pedro Sánchez podrá tramitar las cuentas estatales en el Congreso. "La financiación es la piedra angular de la legislatura, déjese la piel por lo que pactamos", ha zanjado.

Más allá de las advertencias sobre la nueva financiación, Jové también se ha esforzado en dibujar un panorama por el cual el Govern de Illa vive de "rentas" del trabajo que dejó hecho el anterior ejecutivo liderado por el Govern Aragonès (ERC). Su argumento es que las grandes carpetas de Illa -Rodalies, por ejemplo- son heredadas su predecesor en el cargo. "Usted no ha puesto el país en marcha, porque el país ya estaba en marcha", ha considerado.

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany; el presidente de los republicanos, Oriol Junqueras; y el secretario general de Junts, Jordi Turull; en la zona de invitados del pleno del Parlament. / Manu Mitru

Jové, cuya intervención han seguido Oriol Junqueras y Elisenda Alamany desde el palco de invitados, también ha mostrado su disconformidad con algunos de los anuncios de Illa en la primera jornada del debate. ERC considera que la solución al problema de la vivienda no pasa por prometer de forma recurrente la construcción de miles de pisos, como hizo el president el martes, ya que esto solo promoverá la "especulación". ERC propone apostar también por la "rehabilitación" de pisos y la cesión de viviendas desde la Sareb.

Pese a la retahíla de reproches al actual Govern, ERC ha mantenido la mano tendida a seguir llegando a acuerdos: "Nosotros allí estaremos si ustedes cumplen con lo acordado y lo hacen efectivo". Eso significa que el discurso de Jové hay que tomarlo como una advertencia a Illa de que a ERC se le agota la paciencia, pero que aún le quedan reservas. Si ERC tensa la cuerda pero no la rompe también hay que entenderlo también porque ahora mismo no le interesan unas elecciones anticipadas. No quieren comicios al menos hasta que su líder, Oriol Junqueras, consiga librarse de la inhabilitación y tenga asegurado que podrá ser candidato.

Illa: "Cumpliremos los acuerdos"

En su turno de réplica, el president de Illa se ha centrado más en lubricar las relaciones con los republicanos que en abonar una dinámica de reproches cruzados. Así, ha vuelto a comprometerse en que Catalunya tendrá nueva financiación: "Cumpliremos los acuerdos". Eso sí, ha admitido que no será "sencillo" lograrlo, por lo que ha pedido tiempo y paciencia. También ha anunciado, como pedían los republicanos, un acuerdo con la Sareb para poder gestionar su parque de viviendas en Catalunya.