Debate de política general en el Parlament

Debate de política general hoy en el Parlament de Catalunya: última hora, en directo

Sigue al minuto y con 'streaming' el pleno de la Cámara catalana en el que el Govern de Illa y la oposición harán balance del último año de gestión

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Barcelona
Comienza la segunda jornada del debate de política general en el Parlament de Catalunya en el que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, expondrá sus planes para el nuevo curso político.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo para informar de las medidas del Govern y las propuestas de resolución de los partidos.

