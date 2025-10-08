Debate de política general hoy en el Parlament de Catalunya: última hora, en directo

Comienza la segunda jornada del debate de política general en el Parlament de Catalunya en el que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, expondrá sus planes para el nuevo curso político.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo para informar de las medidas del Govern y las propuestas de resolución de los partidos.

Jové (ERC): "No hay nada más alejado de la Catalunya libre que la Catalunya pura" El portavoz de ERC ha afirmado que "no hay nada más alejado de la Catalunya libre que la Catalunya pura" en su defensa de la inmigración como "parte de nuestro sistema de reproducción".

Josep Maria Jové Lladó (ERC): "Su Gobierno vive de renta" Josep Maria Jové Lladó (ERC): "Su Gobierno vive de renta". "Usted no ha puesto el país en marcha porque ya estaba, lo que pueden hacer es pararlo", ha añadido el presidente del grupo parlamentario de ERD.

Batet a Illa: "Seguir a los Comuns, no es una buena decisión para Catalunya" Batet a Illa en materia de vivienda: "Seguir a los Comuns no es una buena decisión para Catalunya".

Illa a Batet: "Usted es independentista y yo no, soy federalista" "Usted es independentista y yo no, soy federalista", le ha dicho el president a Batet que le ha recriminado la afirmación de su acercamiento a Vox en algunas cuestiones.

Batet: "El municipio que más vivienda social ha hecho es Martorell, gobernada por Junts" "El municipio que más vivienda social ha hecho es Martorell, gobernada por Junts", ha recordado Batet al presidente de la Generalitat, para recriminarle también que han vetado sus propuestas en materia de vivienda.

Batet replica a Illa: "Tenemos un déficit fiscal y usted no lo reclama a Madrid y no podemos pagar con impuestos lo que usted no reclama a Madrid" "Tenemos un déficit fiscal y usted no lo reclama a Madrid y no podemos pagar con impuestos lo que usted no reclama a Madrid", ha replicado el presidente del grupo parlamentario de Junts al presidente Illa.

Illa recrimina a Batet haberlo comparado con Trump Illa recrimina a Batet haberlo comparado con Trump.

Illa : "El mercado por si solo no resolverá el problema de la vivienda" "El mercado por si solo no resolverá el problema de la vivienda", ha insistido el presidente de la Generalitat.

Illa defiende a Sánchez como la mejor alternativa como presidente El presidente de la Generalitat ha defendido a Pedro Sánchez como mejor alternativa a liderar el Gobierno pero ha insistido en que él trabaja en cualquier circunstancia por Catalunya.