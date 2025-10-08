La CUP avisa a Illa que sus "anuncios vacíos" en vivienda son "gasolina" para la extrema derecha

No podía empezar de otra forma el discurso la CUP que celebrando el regreso de su diputada y compañera Pilar Castillejo al Parlament, tras haber sido detenida por Israel cuando viajaba en la Flotilla para romper el bloqueo de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. "Con tu gesto has logrado frenar la normalidad de este país y devolver la dignidad a este Parlament", le ha dicho el parlamentario Xavier Pellicer, en alusión a la suspensión del pleno la semana pasada con motivo de su arresto.

En su intervención en el debate de política general, Pellicer ha puesto en el centro de todas sus propuestas el derecho a "libertad" de los pueblos: tanto el de Palestina, como el de Catalunya. Por eso, ha lanzado dos preguntas: una al Govern y otra a Junts. ¿Tiene el mismo derecho a ser libre Palestina que Catalunya?, le ha preguntado a Salvador Illa. Y, acto seguido, ha puesto los ojos en Albert Batet, que no ha levantado la mirada: "Y ustedes [diputados posconvergentes], ¿qué piensan? ¿Merece Palestina ser libre como Catalunya? Cada uno que lidie con sus contradicciones, nosotros lo tenemos claro".

Salvador Illa saluda a Pilar Castillejo a su regreso tras ser detenida por Israel cuando embarcaba en la flotilla. / Manu Mitru / EPC

A la independencia de Catalunya no le ha dedicado mucho más que una autocrítica por parte de su partido, que considera que no logró "mantener la mayoría" de un movimiento que "nació por abajo y por la izquierda", pero que hoy está en "retroceso" y en "estado de resaca". "Seguiremos trabajando por una unidad popular en el Parlament y en las calles", ha dicho Pellicer. Y en cuanto a la situación del pueblo palestino, ha sido contundente al pedir al Govern "coherencia": un boicot total a Israel y una "solidaridad total de día y de noche". "No se puede enviar a los Mossos a dar porrazos, tirar gas pimienta y detener a la gente que se manifiesta; así no", ha denunciado sobre la "cargas policiales" y la "represión" por parte de los cuerpos policiales a algunos manifestantes propalestinos.

La lista de reproches al Executiu ha empezado a crecer, pero también las manos tendidas de su partido para pactar con el PSC una bajada de los sueldos de los diputados, la ruptura de las relaciones con Israel y la apuesta por un "inmersión lingüística real". También para la crisis habitacional. "¿Va en serio con la vivienda? Aquí nos tiene para firmar un acuerdo que impida que una persona pueda tener un nombre concreto de viviendas", ha retado Pellicer a Illa, después de que su formación levantara el veto a los socialistas para pactar una ley de vivienda en esta legislatura.

Para la CUP, los anuncios de Illa son "compromisos y promesas vacías" con falta de concreciones, "buenas palabras y pocos hechos". Una situación que no solo no resuelve el problema de la vivienda -ha considerado el anticapitalista-, sino que "alimenta al miedo" y, con ello, la subida de la extrema derecha. "Sus anuncios vacíos son gasolina para la extrema derecha", ha sentenciado Pellicer.

El presidente del grupo parlamentario de Junts, Albert Batet. / Ferran Nadeu / EPC

Un mensaje a Junts

Por eso, frente al auge de la "internacional reaccionaria", ha pedido afrontar el reto de dar respuestas complejas a los problemas de la sociedad y "valentía", frente a las propuestas "simples y falsas" de Vox y Aliança Catalana. De nuevo, se ha dirigido a Junts y le ha avisado que "plagiar" propuestas de Aliança es una "mala jugada". "El acceso a la vivienda para gente que lleva empadronada diez años es un error, ya que ni los que llevan 50 empadronados pueden acceder", ha ironizado. Y ha lanzado una advertencia a los de Batet: "Es una propuesta con mala baba, si se ha hecho con cálculo electoral es un error que les acabará llevando a propuestas incómodas para su partido, pero también para sus votantes". Y frente a hacerle el "juego" a la extrema derecha, la CUP se receta "esperanza" y "políticas de izquierda reales".

En su contestación, el president, como ha hecho en otras ocasiones, ha asegurado que, pese a no compartir el "modelo de economía" que propone la CUP, está dispuesto a dialogar con ellos para pactar cualquier cosa que vaya en favor de los catalanes, con el acento puesto en la vivienda. Por eso, ha respondido con contundencia a Pellicer que su propuesta habitacional es "ambiciosa" porque el momento lo requiere: "Tengo la obligación de salir al campo a por un 5-0, no un 1-0 o un empate", ha afirmado con un símil futbolístico. "Si no fuera así, subiría al atril a prometer solo 10.000 viviendas".

Illa también ha querido replicar a Pellicer sobre la actuación de la policía catalana para dejar claro que los Mossos "protegen el derecho de manifestación" de todo el mundo y que, aquellos que se manifiestan "con actitudes violentas" solo "ensucian" las movilizaciones. "Me quito el sombrero con los que salen a manifestarse un domingo y con los que se embarcan para romper el bloqueo, nunca con los que usan la violencia", ha sentenciado.