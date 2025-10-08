Los Comuns enmiendan las recetas de Illa en vivienda y proponen un "pacto democrático" contra la extrema derecha

Los Comuns han asumido un papel decisivo para que el president Salvador Illa haya tenido una cierta estabilidad en el Parlament en el último año, pero en el debate de política general de este miércoles se han centrado más en marcar distancias con el Govern que en dar muestras de colaboración. La líder parlamentaria del partido, Jéssica Albiach, ha afeado al president tener recetas equivocadas para Catalunya: "Su idea de progreso es equivocada y antigua".

La lista de reproches ha sido larga y ha empezado por la vivienda. Para Albiach, los anuncios recurrentes de Illa de que se construirán más edificios en Catalunya, como el que formuló el martes, no es el camino. No lo es, a su juicio, porque no da soluciones inmediatas a la gente con problemas más urgentes: "¿Qué hacemos con la gente que no puede pagar hoy el alquiler o la hipoteca?", se ha preguntado.

Fiarlo todo a la construcción de viviendas es solo una patada hacia adelante Jéssica Albiach — Líder de los Comuns en el Parlament

La propuesta de los Comuns en este asunto pasa, en primer lugar, por apretar las tuercas a los grandes propietarios de inmuebles. Albiach ha exigido a Illa que el Govern empiece a sancionar a quién incumpla la ley de vivienda, además de emprender medidas legislativas para frenar las operaciones inmobiliarias de aquellos que solo las utilizan "para especular". También le ha pedido que apueste por la rehabilitación de edificios, y no solo por la construcción de nuevos. "Fiarlo todo a la construcción es solo una patada hacia adelante", ha concluido.

Pero el desacuerdo de los Comuns con el Govern va más allá del asunto de la vivienda. Albiach ha hecho una enmienda a la totalidad a la ampliación del Aeropuerto de El Prat -"No hay ninguna necesidad", ha dicho- y a las reticencias del Govern de fijar un horizonte para cerrar las centrales nucleares. También ha radiografiado una Catalunya en la que no funciona bien el transporte público de Rodalies y donde las cifras de pobreza y o las listas de espera en sanidad suben en lugar de bajar. "Ha dicho que su objetivo es mejorar los servicios públicos, pero no hemos notado esta mejora", le ha reprochado.

Un pacto y un mensaje para Gaza

La intervención de Albiach no solo ha sido un marcaje al hombre a Illa. También ha abordado el auge de la extrema derecha que detectan las encuestas y ha considerado uno de los problemas más urgentes de la sociedad. Para afrontar este fenómeno, ha propuesto un "pacto" de todas las fuerzas "democráticas" del Parlament donde ha englobado, aparte de su partido, el PSC, Junts, ERC y los Comuns.

Fruto de este pacto, los partidos se comprometerían a algunos principios como por ejemplo "no mezclar inmigración con inseguridad" y "dejar de hablar de la inmigración en términos de masificación, amenaza o desbordamiento". En definitiva, "no comprar el marco mental" de los partidos ultras como Vox y Aliança Catalana, una petición que estaba directamente dirigida al partido de Carles Puigdemont.

La líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, este miércoles en el debate de política general. / MANU MITRU

Albiach también ha tenido palabras de apoyo a Palestina, donde hay en marcha un "genocidio" y un "exterminio" que tendrían que suponer que "la causa palestina" sea una "causa de toda la humanidad". Además, ha defendido que ser "antisionista no es ser antisemita". Es decir, que a su juicio se puede hacer un discurso frontal contra el gobierno de Israel sin que esto puede ser considerado un ataque a los judíos.

"Son exigentes"

En su turno de réplica, el president de la Generalitat se ha mostrado conciliador con los Comuns, pese a las críticas recibidas. Illa sabe que los votos de Albiach son decisivos para su estabilidad en la legislatura. "Son exigentes conmigo y no paran, se lo reconozco", ha dicho. Para su tranquilidad, los Comuns han optado por no hacer ninguna mención a los presupuestos de la Generalitat del año que viene. La última vez que hablaron del tema fue para avisar de que no se daban las condiciones para negociar las cuentas. Este miércoles no han dicho nada.