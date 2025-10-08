Orriols acusa a Illa de ser "cómplice" de una "invasión migratoria"

La líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha aprovechado el debate de política general para volver a asegurar que Catalunya vive una "invasión migratoria masiva" y ha señalado al president Salvador Illa como "cómplice necesario del desastre". Illa, por su parte, le ha replicado que "la Catalunya diversa hará fracasar su proyecto político". "Catalunya ganará y usted fracasará, afortunadamente para todos y todas", ha rematado el president, que ha decidido hacer una réplica muy breve a Orriols -la más corta del debate- y no darle más cancha.

En su discurso inicial, Orriols también ha hecho una defensa del gobierno de Israel liderado por Binyamín Netanyahu y ha negado que se esté produciendo un "genocidio" en Gaza, como ha certificado la ONU. Además, ha criticado el programa 'Catalunya, casa de acogida palestina' anunciado el martes por Illa, y ha afirmado que la entrada de ciudadanos palestinos puede hacer aumentar "el nivel de alerta terrorista".

También ha asegurado que han crecido los delitos sexuales porque "se han dejado entrar culturas que menosprecian la mujer y la tratan como un mero objeto sexual". Illa reivindicó este martes que los delitos en Catalunya han bajado un 4,18%, aunque denunció un aumento de un 7,6% de las denuncias por agresiones sexuales, un hecho atribuible en gran parte al aumento de la consciencia social.