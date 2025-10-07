Salvador Illa promete 214.000 pisos más en Catalunya con una reserva de entre el 40% y el 50% de vivienda protegida

La vivienda está en el podio de las preocupaciones de los catalanes y en el Govern son conscientes de que poner freno a la crisis habitacional es una urgencia porque "si no se resuelve, se pone en riesgo los avances sociales". El president Salvador Illa, que en el debate de política general de hace justo un año prometió la construcción de 50.000 pisos más de alquiler social en 2030, ha anunciado este martes, en el mismo atril del Parlament, que se propone edificar otros 214.124 pisos más, a través de la colaboración publicoprivada, y que entre el 40% y el 50% de estos sean de protección oficial permanente. El resto, por lo tanto, serán privados. La promesa, en esta ocasión, no incluye un calendario específico ni un presupuesto claro.

En el Palau de la Generalitat parten de la idea de que no es que en Catalunya falte suelo, sino que este no se había gestionado durante estos últimos años para transformarlo en solares en los que poder cimentar nuevos hogares. Tras rastrear los terrenos de los municipios catalanes disponibles, el Govern ha calculado que hay 21.728 nuevas viviendas que solo están pendientes de las obras de urbanización, 32.396 que esperan la gestión para la construcción, y otras 118.562 que podrían situarse en solares identificados que, según se distribuya la densidad en el edificio, podrían alcanzar los 160.000 pisos.

Esto implica que, del anuncio de Illa, hay 54.124 pisos que se construirán seguro, en una reserva de solares que a más tardar estará lista en 2027, y a los que hay que sumar entre 118.562 y 160.000 más, según el proyecto final en cada solar, cuya previsión es que se pongan en marcha entre el 2028 y el 2030. Esto implica que, como máximo, en Catalunya se construirán 214.124 pisos más con este plan -mayoritariamente en el área metropolitana de Barcelona-, pero no hay un margen claro de tiempo para que los catalanes tengan acceso a ellos.

Una de las claves para resolver cuándo estarán disponibles choca con otra de las promesas de Illa, que es precisamente la agilización de los trámites para la construcción y la reducción de la burocracia, una regulación que se hará a través de una ley que ya está en trámite en el Parlament. "Alejémonos de dogmatismos y actuemos con determinación. Cuando el mercado no funciona, hay que intervenirlo. Un mercado desregulado por sí mismo no garantiza el acceso a la vivienda. El mercado está fallando y las administraciones tenemos el deber de intervenir", ha sentenciado.

La ambición de este plan es posible porque, a diferencia del proyecto de los 50.000 pisos, en este caso no todas las nuevas viviendas serán de protección oficial y en régimen de alquiler. En esta nueva promoción de la Generalitat, mayoritariamente privada, se obligará a los constructores a tener una reserva de entre el 40% y el 50% por solar, como fija el Plan Territorial Sectorial de Vivienda. Esto implica que el Govern se acercaría al objetivo de que el 15% del parque de vivienda sea de protección oficial, ya que actualmente la cifra se sitúa en el 3,7%.

Illa ha querido rendir cuentas sobre el estado de los 50.000 pisos que prometió hace un año y ha aclarado que 31.000 viviendas ya están en marcha, pero en distinta fase de construcción: 22.241 de la reserva de solares, 4.000 de obra pública, más de 3.000 de los ayuntamientos y 1.800 de adquisición. En este punto también ha sacado pecho de las subvenciones para la adquisición de una primera vivienda por parte de los jóvenes, que cubren el 20% del valor de la vivienda a través de un préstamo sin intereses, y que, del 30 de junio al 30 de septiembre, ha recibido 4.072 solicitudes, 1.832 reunían los requisitos y, de estas, 831 ya se han aprobado y 921 están en fase estudio. El importe medio de la compra, según el Govern, es de 200.000 euros y la solicitud media del préstamo es de 36.000 euros (el máximo es de 50.000 euros).

El jefe del Govern ha vinculado el derecho a tener una vivienda digna con el derecho a vivir con seguridad. "La seguridad pública es una política social, es también una política de izquierdas", ha reivindicado, en una alusión velada a la extrema derecha que saca tajada de la conflictividad social y de la división política. Illa ha defendido que Catalunya es hoy "más segura" porque las cifras de delincuencia han caído un 4,18%. Insistiendo en que su reto es llegar a cero, ha recetado más mossos, más recursos y más plan de barrios para evitar la desgradación de las zonas y fomentar así la seguridad.

Barcelona 07/10/2025 Sesión de control en el Parlament de Catalunya con la intervención del president de la Generalitat, Salvador Illa Fotografia de Ferran Nadeu / Ferran Nadeu / EPC

Clamor por la amnistía y por Gaza

Illa ha inaugurado la sesión plenaria, que se alargará hasta el jueves con la votación de las propuestas de los partidos, denunciando que en el hemiciclo "falta gente": "Faltan Carles Puigdemont y Lluís Puig. Pido la aplicación ágil, efectiva y plena de la ley de amnistía. El Govern y yo mismo estamos plenamente comprometidos con ello", ha deslizado, en un claro alegato para su regreso, y con la esperanza de que los jueces finalmente la apliquen a todos los dirigentes del referéndum del 1-O para completar así la 'desinflamación' del 'procés' y lograr pasar página, normalizando a la vez, las relaciones institucionales también entre actores políticos de la primera línea.

Pero no solo ha echado de menos a Puigdemont y Puig, sino también a la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, que ya está en Catalunya tras ser deportada por Israel como miembro de la Flotilla, una misión de la que ha agradecido su "nobleza y el espíritu solidario". El día en que se cumplen dos años de los ataques de Hamás, ha condenado este atentado, así como el "genocidio" que está perpetrando el gobierno israelí en Gaza, y ha anunciado un nuevo programa, llamado 'Catalunya, casa de acogida palestina', con el que pretende atraer a estudiantes, pacientes hospitalarios o profesionales y garantizarles el alojamiento y la continuidad académica, al tiempo que se ha comprometido a destinar dos millones de euros de la Agència Catalana de Cooperació en el presupuesto de 2026 para la ayuda humanitaria en Palestina.