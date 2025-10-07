Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dana en Valencia

Mazón defiende que los vídeos de Pradas dan la razón a la Generalitat: "La CHJ jamás informó del 'tsunami' de la tarde"

El president acusa a la agencia estatal de no comunicar la "hecatombe" de la tarde en el barranco del Poyo

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, y la vicepresidenta Susana Camarero.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, y la vicepresidenta Susana Camarero. / Ana Escobar / EFE

Mateo L. Belarte

València
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El president Carlos Mazón ha defendido este martes que los vídeos conocidos ayer en los que se observa a la exconsellera Salomé Pradas, mando único de la emergencia el día de la dana, dar indicaciones de que había que vigilar el río Magro y el barranco del Poyo a las 12.32 horas del 29 de octubre, "ratifican" la versión mantenida por la Generalitat en estos meses posteriores sobre el "apagón informativo" de las agencias estatales que denuncia el gobierno valenciano.

Según ha explicado a los medios, las imágenes incorporadas a la causa judicial corroboran el relato del Consell de que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) "jamás" informó sobre la crecida del Poyo por la tarde, algo que sí hizo por la mañana, ha destacado el popular. Según Mazón, esa comunicación matinal fue la que motivó las alertas hidrológicas en ambas cuencas.

"De la crecida parcial de por la mañana sí informó [la CHJ] y de hecho la Generalitat mantuvo la alerta hidrológica durante todo el día por esa crecida matinal", ha señalado. Unas declaraciones que contradicen lo que el propio Mazón dijo en su día, cuando en una entrevista radiofónica aseguró que el organismo de cuenca desactivó esa alerta hidrológica en hasta tres ocasiones a lo largo de la jornada.

Pese al riesgo que implica esa alerta, la Generalitat retiró a los bomberos forestales que vigilaban el barranco del Poyo, una rambla de crecidas súbitas, a primera hora de la tarde.

"Se ratifica lo que siempre ha dicho la Generalitat, que hubo una crecida parcial del Poyo y se comunicó a todos los ayuntamientos y a toda la red. Luego el Poyo decreció hasta el punto que a mediodía estaba seco. De lo que jamás se informó al Cecopi fue del 'tsunami' de la tarde", ha señalado Mazón, omitiendo la responsabilidad de la Generalitat de vigilar visualmente las cotas de los barrancos.

Noticias relacionadas y más

Según el jefe del Consell, la alerta hidrológica establecida a las 11.45 en el Magro y a las 12.20 en el Poyo, de la que habla Pradas en los últimos vídeos, se mantiene "todo el día" por "esa crecida parcial" de la rambla que acabó inundando l'Horta Sud. "Pero a mediodía estaba seco (...) el 'tsunami' de la tarde, la hecatombe de la tarde, jamás la comunicó la CHJ", ha insistido.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El empresario al que recomendó Begoña reacciona ante el informe de Hacienda: Valorativo y desoye lo que declararon empresas competidoras
  2. Diccionario del franquismo: la jerga de una época
  3. Jóvenes ingenieros crean en un piso de Madrid una constelación lowcost de satélites con utilidades militares y policiales
  4. Defensa despliega un plan para evitar la fuga de talento en los ejércitos hacia el sector privado
  5. La UCO desmonta la estrategia del PSOE de Cerdán: una empleada mantuvo ante el juez que Ábalos no recibía sobres
  6. ¿Cuánto cobran un soldado, un sargento, un capitán y un coronel en España y otros países de Europa?
  7. Bob Pop comunica a los Comuns su intención de ser candidato a la alcaldía de Barcelona
  8. La UCO descubre mensajes que señalan la supervisión de Cerdán y del exgerente del PSOE en un pago de 2.000 euros en metálico

El Congreso aplaza a mañana la votación sobre el embargo de armas tras las quejas de Israel por el aniversario del 7-O

El Congreso aplaza a mañana la votación sobre el embargo de armas tras las quejas de Israel por el aniversario del 7-O

Debate de política general hoy en el Parlament de Catalunya: última hora, en directo

Debate de política general hoy en el Parlament de Catalunya: última hora, en directo

PSOE y Sumar pactan desbloquear la comisión de la dana en el Congreso y que Sánchez pueda comparecer sobre la "reconstrucción"

PSOE y Sumar pactan desbloquear la comisión de la dana en el Congreso y que Sánchez pueda comparecer sobre la "reconstrucción"

Juan Milián da el salto al Senado y se consolida como figura clave del PP catalán en Génova

Juan Milián da el salto al Senado y se consolida como figura clave del PP catalán en Génova

Mazón defiende que los vídeos de Pradas dan la razón a la Generalitat: "La CHJ jamás informó del 'tsunami' de la tarde"

Mazón defiende que los vídeos de Pradas dan la razón a la Generalitat: "La CHJ jamás informó del 'tsunami' de la tarde"

La concejala de Moncada sobre la factura de móvil de 500 euros: "Quise pagarla enseguida, pero el consistorio no me dejó porque ha reclamado"

La concejala de Moncada sobre la factura de móvil de 500 euros: "Quise pagarla enseguida, pero el consistorio no me dejó porque ha reclamado"

Yolanda Díaz deja la puerta abierta a que España denuncie a Israel por el trato a los activistas de la Flotilla

Yolanda Díaz deja la puerta abierta a que España denuncie a Israel por el trato a los activistas de la Flotilla

La valoración de la gestión del Gobierno de Mazón consolida su caída libre por la dana

La valoración de la gestión del Gobierno de Mazón consolida su caída libre por la dana