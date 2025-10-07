Junts fuerza a Illa a votar que la "guerra judicial" al independentismo fue "lawfare"

Junts utilizará el debate de política general que empieza este martes para evaluar el estado de sus relaciones con Pedro Sánchez. Por este motivo, llevarán al Parlament varias propuestas de resolución vinculadas al acuerdo de investidura del líder del PSOE. Entre ellas, según ha podido saber EL PERIÓDICO, hay una relativa a la amnistía, con la que los posconvergentes buscan que el PSC asuma que la "guerra judicial" contra el independentismo fue "lawfare". Además, quieren que el partido liderado por Salvador Illa avale que esta ley no fue "ni un favor ni un perdón", sino que se trata de "un instrumento esencial para reparar la injusticia sufrida y para devolver la política al centro del debate democrático".

El texto, que deberá votarse el jueves por la tarde, tacha de "represión" los "juicios, condenas, exilio y persecución contra cargos electos, activistas y ciudadanos", acusa al Tribunal Supremo de "desobedecer abiertamente" el Congreso y exige que el Govern de Illa inste al Gobierno de Sánchez a "reclamar al poder judicial que cumpla y aplique la ley de amnistía de manera inmediata y efectiva". Además, el redactado busca que el PSC declare que existe un "conflicto político profundo entre Catalunya y el Estado español" y que "la amnistía completa es el primer paso imprescindible para la resolución del conflicto y la apertura de un futuro de diálogo y libertad entre Catalunya y España".

Otra de las propuestas que el partido de Carles Puigdemont someterá a votación es una copia literal del pacto de investidura, conocido como el acuerdo de Bruselas. Esta propuesta no tiene parte dispositiva, pero busca que el PSC asuma el redactado firmado entre los negociadores de Junts y del PSOE en noviembre de 2023. Entre otros puntos, el texto declara que el 'procés' empieza con la sentencia del Estatut de 2010, acusa al Gobierno del PP de no favorecer la negociación política y de bloquear todas las propuestas surgidas del Parlament, como la delegación de competencias para la organización de referéndums, lo que -según el relato- lleva a los independentistas a organizar la consulta del 9 de noviembre de 2014 y el referéndum del 1 de octubre de 2017.

Además de estas dos propuestas de resolución, Junts llevará otra relevante para la negociación con el PSOE, porque apostará por el concierto económico. También habrá iniciativas sobre vivienda, fiscalidad, lengua o inmigración. En este sentido, Junts propone una ley para dotar de más recursos a los municipios con más población recién llegada y que se exija un mínimo de 10 años de padrón en un municipio para acceder a pisos de protección oficial. También quieren que se elimine el impuesto de sucesiones y se rebaje el IRPF o que se reserven un 80% de las plazas de medicina a estudiantes catalanes. Además, quieren que el Govern reclame tanto al Gobierno como a la CNMV y al Banco de España que no autorice la opa del BBVA al Sabadell si queda por debajo del 50%.

Hasta el momento, Junts siempre había dejado al margen al PSC y desvinculaba por completo los pactos con el PSOE de su relación con los socialistas catalanes en el Parlament. Sin embargo, ahora quieren ir un paso más allá y buscarán forzar a Illa a validar en el Parlament los compromisos que tienen con Sánchez. El cambio de estrategia se debe a que los posconvergentes quieren ganar protagonismo en la Cámara catalana, donde a pesar de ser segunda fuerza no consiguen marcar la agenda política, ya que sus votos no son necesarios para la agenda legislativa de Salvador Illa, que tiene como socios prioritarios ERC y los Comuns. Una situación radicalmente opuesta a la que tienen en el Congreso donde, a pesar de tener solo siete diputados, estos son imprescindibles para la mayoría de Sánchez.

El debate de política general en Catalunya también llega en un momento clave para las relaciones entre Junts y el PSOE. Dos años después de la investidura del presidente del Gobierno, los posconvergentes consideran que las negociaciones no han dado los frutos esperados y ya han anunciado que este otoño tomarán una decisión sobre la continuidad de su apoyo a Sánchez.