ERC y Comuns critican el "triunfalismo" de Illa al anunciar nuevas viviendas y advierten de que no resuelve el problema

El discurso del president Salvador Illa durante el debate de política general no ha satisfecho a la oposición, que le ha acusado de "triunfalista". La promesa de activar nuevos terrenos para crear hasta 214.000 pisos, de los cuales entre el 40% y 50% serán de protección oficial, no es suficiente para los dos principales socios del Govern. ERC ha asegurado que estudiará la iniciativa, pero ha reclamado a Illa un "paso más" y "sacar la vivienda de la lógica especulativa". Más duros aún han sido los Comuns que han considerado que la promesa no resuelve el problema actual de la vivienda y han reclamado al Govern que empiece a sancionar a los propietarios que incumplan la ley porque "hacer anuncios es gratis".

Además, los republicanos han echado en falta novedades en cuanto a la financiación singular. Al final de su discurso, Illa ha reconocido que se trata de una cuestión "compleja", pero ha reiterado que cumplirá "íntegramente" todos los acuerdos de investidura. "El president ha pedido paciencia, pero el país no puede esperar", ha advertido Ester Capella, que ha reiterado que si no hay avances en esta cuestión su formación no apoyará los presupuestos para el año que viene. La republicana también ha tachado de "falta de respeto" hacia su formación que el president hable de Catalunya "como si no existiera" antes de la llegada de su Govern.

Los Comuns, por su parte, también han criticado al president su apuesta para ampliar el aeropuerto y han denunciado la situación de los trenes en Catalunya, en una nueva jornada caótica por el corte en la R3. "No se puede hablar de poner Catalunya en marcha cuando Rodalies no funciona", ha denunciado Albiach.

Junts lo ve "un brindis al sol"

Sin embargo, más duras han sido las críticas del resto de los partidos de la oposición. Que el president haya empezado su intervención con un guiño al expresident Carles Puigdemont, Illa ha denunciado que no pueda ocupar su escaño y ha pedido que se le aplique la ley de amnistía, no ha suavizado las críticas de Junts ni impedirá que los posconvergentes fuercen que el PSC tenga que mojarse sobre esta cuestión en las votaciones del jueves. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, para evaluar el estado de sus relaciones con Pedro Sánchez, los posconvergentes buscarán que el PSC asuma que la "guerra judicial" contra el independentismo fue "lawfare", que la amnistía no fue "ni un favor ni un perdón" y que existe un "conflicto entre Catalunya y el Estado español".

Junts fuerza a Illa a votar que la "guerra judicial" al independentismo fue "lawfare" y que existe un "conflicto político" entre Catalunya y España

Antes, la portavoz de los posconvergentes, Mònica Sales, ha tachado el discurso de "triunfalista" y ha acusado al president de creerse su propia "propaganda" y de hacer "política ficción". "Es un brindis al sol, un discurso para su burbuja que no resiste la realidad de la calle", ha calificado Sales, que también ha acusado al PSC de "desnacionalizar" Catalunya y de estar "supeditado a Sánchez".

Un discurso "repetitivo" y "sin concreciones"

Unas críticas que han suscrito, a renglón seguido, el PP, Vox y la CUP, que han acusado al president Illa de ser "repetitivo" en su discurso y de no haber "concretado" bien su plan de vivienda. Los tres partidos han coincidido en considerar que los nuevos pisos que ha prometido este martes serán una promesa que quedará sin cumplir, pues creen que los 50.000 viviendas anunciadas hace un año son papel mojado. "En algunos momentos hemos pensado que ha copiado el discurso de 2024 cambiando fechas y cifras", ha ironizado Xavier Pellicer, de la CUP.

El PPC quiere que los menores extranjeros no acompañados "que hayan demostrado nula voluntad de integración" sean expulsados

El PPC ha sido especialmente crítico con la apuesta por "regular" el mercado del Govern: "Quizás el mercado no funciona porque está demasiado intervenido", ha declarado Juan Fernández, portavoz del grupo parlamentario. Su formación ha pedido a Illa que, mas allá de "datos" y "marketing", se centre en otros problemas como la "inseguridad". Así, Fernández ha contrapuesto los datos que ha dado el president sobre la disminución del 4,18% de delitos en lo que llevamos de año y ha detallado otras cifras como el aumento de agresiones sexuales, una información que Illa también ha mencionado en su discurso como una cuestión "preocupante".

Los populares vinculan directamente la inmigración ilegal con la delincuencia y a un "gasto de recursos públicos", que avisan que no son "ilimitados" y deben priorizarse a los no residentes que "contribuyan" laboralmente a Catalunya. Como ha avanzado EL PERIÓDICO, el PPC llevará a votación varias propuestas entre las que figuran la petición de la retirada de las prestaciones sociales a los inmigrantes que cometan delitos o infracciones de las "ordenanzas de civismo" y que la Generalitat vincule las ayudas sociales a los no residentes con el "cumplimiento contrastado de obligaciones de integración en la sociedad catalana".

También que la Cámara catalana reclame al Executiu que se pueda expulsar "con garantías legales" a los menores extranjeros no acompañados que "hayan demostrado nula voluntad de integración" o que comentan delitos, algo que va en contra de la legalidad internacional vigente, concretamente contra el "interés superior del niño" que recoge la Convención sobre los Derechos del Niño, suscirta por España. Además, la Generalitat no tiene competencias para ello.