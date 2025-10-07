Juan Milián da el salto al Senado y se consolida como figura clave del PP catalán en Génova

La designación del nuevo senador autonómico del PPC ha tardado más de lo previsto, pero este martes, Juan Milián, ha sido avalado por el Parlament para ocupar el escaño que Lorena Roldán dejó antes de verano. La maniobra para este relevo llevaba tiempo cociéndose en el seno del partido, pero el anuncio de que Milián, portavoz en el Ayuntamiento de Barcelona, sería propuesto como el nuevo senador se alargó más de lo previsto.

Ya en julio comenzó a sonar su nombre como candidato, pero debido a que en agosto no se celebran plenos por ser un mes inhábil, el partido esperó a anunciarlo justo antes de la primera sesión plenaria del nuevo periodo de sesiones, que se celebró la semana pasada. Sin embargo, la interceptación de la flotilla por parte del Gobierno israelí, en la que iba embarcada la diputada de la CUP Pilar Castillejo, motivó al Parlament a suspender el últmo día de ese pleno, cuando estaba prevista la votación para su aval.

Había varios nombres encima de la mesa, pero el concejal -que dejará su acta en el consistorio próximamente- era la apuesta consensuada entre Génova y el PPC. Roldán, desde que fue escogida senadora hace un año, había estado siendo presionada por parte del partido para que dejara una de las dos actas, pues también es diputada en el Parlament. Inicialmente, tal como explicó EL PERIÓDICO, se pactó con ella que sería designada senadora a cambio de que dejara el escaño en el hemiciclo catalán para que entrara la siguiente en la lista de Tarragona, Isabel Salas, próxima a Dolors Montserrat. Personas cercanas a la ex de ciudadanos, de la confianza de Alejandro Fernández, siempre ha negado este acuerdo, por lo que Roldán mantuvo ambas actas hasta este verano.

El portavoz del PPC en el grupo municipal de Barcelona, Juan Milián. / EUROPA PRESS

Su lugar lo ocupará ahora Milián uno histórico del PP catalán que en los últimos meses ha ido ganando protagonismo interno y que defiende una de las líneas más catalanistas dentro del partido. En julio fue incorporado a la junta directiva nacional del PP, en el congreso extraordinario donde se ratificó a Alberto Núñez Feijóo al frente del partido. Su presencia creciente en el núcleo de decisiones del PP refleja la voluntad de Feijóo de reforzar la representación catalana dentro de su estrategia nacional. Milián, de 44 años, es coordinador general de estrategia política del PP catalán desde 2023 y tiene una larga trayectoria dentro de las siglas que se remonta a a época de Alicia Sánchez Camacho, de quien es sabido que escribía sus discursos. Fue diputado en el Parlament entre 2011 y 2017, y entró al consistorio barcelonés en 2023.

Proyección nacional con acento catalán

En las pasadas elecciones municipales, Milián fue el número dos de la candidatura encabezada por Daniel Sirera en Barcelona. Ambos, que según fuentes cercanas, mantienen una relación distante, han sido los rostros visibles del PP en el Ayuntamiento durante esta legislatura, en la que los populares han recuperado presencia institucional tras años complicados. Aunque todavía no se ha hecho efectiva su renuncia al acta de concejal, está previsto que dé paso a una nueva etapa en cuanto se formalice su incorporación al Senado.

Fuentes del partido explican que esta decisión no se ha tomado a la ligera. El PPC es consciente de que, de cara a futuros comicios generales, será fundamental fortalecer sus cuadros en Madrid con perfiles que representen de forma sólida la visión del partido en Catalunya. Además, su llegada a la Cámara Alta se produce en un momento en que el Senado tiene una importancia clave para el PP, al ostentar la mayoría absoluta que no tienen en el Congreso. Desde esa posición, los populares usan esta cámara como centro de oposición a la acción política del Gobierno central.

Juan Milián con Daniel Sirera en la sala de Plenos del Ayuntamiento de Barcelona. / Zowy Voeten / EPC

Un ideólogo del PPC

La carrera política de Milián se remonta a los años más duros del procés, cuando fue diputado en el Parlament y uno de los rostros jóvenes que defendió desde las filas populares la vigencia del marco constitucional. Su buena relación tanto con Alejandro Fernández como con la dirección nacional del partido ha sido clave para su promoción. De hecho, es considerado uno de los referentes intelectuales del PP catalán y está vinculado a espacios de reflexión política como la Fundación Reformismo21, una plataforma impulsada por el entorno de Feijóo con el objetivo de ensanchar la base ideológica del partido hacia el centro. También es autor de varios ensayos de ciencia política y profesor en la Universidad de Barcelona.

Dentro del PP es percibido como un perfil dialogante, con sensibilidad para los matices del discurso catalán, pero sin renunciar a los principios del partido. Esta combinación lo ha hecho especialmente valioso en un momento en que el PP quiere recuperar terreno en comunidades autónomas donde históricamente ha tenido dificultades para consolidarse. Un compañero de formación resume bien su posición: "Es un trabajador nato, de los que lo hacen en la sombra".