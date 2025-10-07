Caso Koldo
Feijóo ultima una sesión de control “indigesta” para Sánchez por los sobres de Ábalos: “Casi tanto como la chistorra”
- Génova ordena a su grupo parlamentario reformular las preguntas para centrarlas en las entregas de sobres con dinero en efectivo a Ábalos
Servimedia
La dirección nacional del PP instruyó este martes a su grupo parlamentario en el Congreso para “reconvertir” parte de las preguntas de la sesión de control de mañana y centrarlas en los sobres con dinero en efectivo que el PSOE entregó a José Luis Ábalos y Koldo García, con el objetivo de hacerla “indigesta” para Pedro Sánchez, “casi tanto como la chistorra”, expresión con la que el exministro se refería a los billetes de 500 euros, según el último informe de la UCO.
Fuentes populares confirmaron que el PP no forzará un pleno monográfico sobre los sobres de dinero de Ferraz “porque España es mucho más que la corrupción de su Gobierno”.
Pero confirmaron que es “evidente” que este asunto será el que marque la sesión parlamentaria de mañana “tras la certificación de que en Ferraz se manejan grandes cantidades de dinero en efectivo para pagar en sobres a sus dirigentes”, y más cuando dentro de una semana Ábalos y Koldo García volverán a declarar ante el juez.
Desde la sede nacional del PP retan a Sánchez a acallar los rumores enseñando en los pasillos del Congreso a los periodistas “los resguardos que acreditan la retirada de efectivo de sus cuentas corrientes que puedan justificar el hecho de que en Ferraz paguen con billetes”. “Sería un fantástico momento”, señalaron con sorna.
Un cargo del PP consultado por Servimedia auguró que Gobierno y oposición protagonizarán mañana “una pelea de barro” con acusaciones cruzadas de financiación ilegal que se saldará sin "un ganador ni un perdedor claro". En su opinión, Vox es el que gana en este marco.
- El empresario al que recomendó Begoña reacciona ante el informe de Hacienda: Valorativo y desoye lo que declararon empresas competidoras
- Diccionario del franquismo: la jerga de una época
- Jóvenes ingenieros crean en un piso de Madrid una constelación lowcost de satélites con utilidades militares y policiales
- Defensa despliega un plan para evitar la fuga de talento en los ejércitos hacia el sector privado
- La UCO desmonta la estrategia del PSOE de Cerdán: una empleada mantuvo ante el juez que Ábalos no recibía sobres
- ¿Cuánto cobran un soldado, un sargento, un capitán y un coronel en España y otros países de Europa?
- Bob Pop comunica a los Comuns su intención de ser candidato a la alcaldía de Barcelona
- La UCO descubre mensajes que señalan la supervisión de Cerdán y del exgerente del PSOE en un pago de 2.000 euros en metálico