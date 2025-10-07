Feijóo ultima una sesión de control “indigesta” para Sánchez por los sobres de Ábalos: “Casi tanto como la chistorra”

La dirección nacional del PP instruyó este martes a su grupo parlamentario en el Congreso para “reconvertir” parte de las preguntas de la sesión de control de mañana y centrarlas en los sobres con dinero en efectivo que el PSOE entregó a José Luis Ábalos y Koldo García, con el objetivo de hacerla “indigesta” para Pedro Sánchez, “casi tanto como la chistorra”, expresión con la que el exministro se refería a los billetes de 500 euros, según el último informe de la UCO.

Fuentes populares confirmaron que el PP no forzará un pleno monográfico sobre los sobres de dinero de Ferraz “porque España es mucho más que la corrupción de su Gobierno”.

Pero confirmaron que es “evidente” que este asunto será el que marque la sesión parlamentaria de mañana “tras la certificación de que en Ferraz se manejan grandes cantidades de dinero en efectivo para pagar en sobres a sus dirigentes”, y más cuando dentro de una semana Ábalos y Koldo García volverán a declarar ante el juez.

Desde la sede nacional del PP retan a Sánchez a acallar los rumores enseñando en los pasillos del Congreso a los periodistas “los resguardos que acreditan la retirada de efectivo de sus cuentas corrientes que puedan justificar el hecho de que en Ferraz paguen con billetes”. “Sería un fantástico momento”, señalaron con sorna.

Un cargo del PP consultado por Servimedia auguró que Gobierno y oposición protagonizarán mañana “una pelea de barro” con acusaciones cruzadas de financiación ilegal que se saldará sin "un ganador ni un perdedor claro". En su opinión, Vox es el que gana en este marco.