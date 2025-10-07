Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevo discurso

Feijóo presentará su plan de inmigración en Barcelona la próxima semana

Feijóo plantea visados para migrantes que tengan en cuenta el "conocimiento de nuestra cultura"

Alberto Núñez Feijóo en Barcelona.

Alberto Núñez Feijóo en Barcelona. / Manu Mitru

Gisela Boada

Gisela Boada

Barcelona
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, desplegará todas las propuestas del plan de inmigración del partido la semana que viene en Barcelona, según han explicado fuentes del partido a EL PERIÓDICO. Este plan sigue la línea de la "Declaración de Murcia", firmada hace dos semanas por los presidentes autonómicos del PP, que marca un claro endurecimiento del discurso migratorio del principal partido de la oposición. En este contexto, Feijóo ha propuesto un sistema de visados por puntos, un modelo inspirado en los de países como Reino Unido, Canadá y Australia, que pondría énfasis en la integración cultural y social de los inmigrantes.

En el punto número 10 de esta declaración se explica que existe un "vínculo especial" con las naciones hispanoamercianas, con quienes el PP considera que se comparten "lengua, historia y valores", por lo que el visado, a la espera de que Feijóo desgrane la letra pequeña, previsiblemente priorizará a este tipo de migrantes. Es uno de los puntos más relevantes del plan, pero este incluye otras propuestas, como la expulsión de los inmigrantes que delincan, una línea de acción que Feijóo ha ido introduciendo en sus intervenciones este último año y que la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, defendió recientemente en una entrevista con este diario. También se propone que los que estén en situación regularizad pero sean multirreincidentes sean devueltos a su país.

Se refirió el presidente del PP al "retorno efectivo" de las personas no residentes que cometan delitos, sin llegar a mencionar la "deportación", término que sí utiliza Vox. La política migratoria del PP pretende dar un giro hacia extremos más radicales y tratar así de frenar la fuga de votos hacia el partido de Santiago Abascal. Por ello, otras cuestiones que plantea ahora el PP y que quedarán fijadas en este plan -que según ha podido saber este diario, se presentará previsiblemente el martes-, son el veto al Ingreso Mínimo Vital (IMV) para aquellos extranjeros que no tengan cotización a la Seguridad Social. Todo ello, aseguran desde el PP, para tener una inmigración "ordenada, controlada y con sentido común".

