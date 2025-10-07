Debate de política general hoy en el Parlament de Catalunya: última hora, en directo

Este martes comienza el debate de política general en el Parlament de Catalunya en el que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, expondrá sus planes para el nuevo curso político.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo para informar de las medidas del Govern y las propuestas de resolución de los partidos.

MULTIMEDIA | ¿Las preocupaciones de los catalanes coinciden con las de la oposición? Atención a este especial multimedia que ha elaborado Gisela Boada y la sección de Infografía de EL PERIÓDICO. Los temas por los que más ha preguntado la oposición en el Parlament en este último año no se corresponden con las principales preocupaciones que manifiestan los catalanes en las encuestas del CEO. Por ejemplo, la vivienda es el primer problema que señala la ciudadanía y el décimo por el que más han interrogado los partidos al Govern. En cambio, los grupos priorizan cuestiones relacionadas la sanidad y la educación.

La oposición intentará apretar las tuercas a Illa La oposición intentará apretar las tuercas a Illa en el Parlament con propuestas en vivienda, inmigración y educación. El debate de política general servirá para medir la sintonía que el presidente de la Generalitat tiene con sus socios, ERC y Comuns. Quim Bertomeu y Carlota Camps desgranan las prioridades que quiere poner sobre la mesa la oposición en este debate

¿El Govern cumple con las órdenes del Parlament? El Parlament pondrá esta semana nuevos deberes al Govern del PSC sin haber materializado parte de las resoluciones que se aprobaron en el debate del año pasado. Por ejemplo, Illa ha incumplido los mandatos de la Cámara en materia de financiación autonómica y sobre la gobernanza del aeropuerto de Barcelona-El Prat. Quim Bertomeu hace un repaso al cumplimiento de las propuestas del anterior debate

Vivienda y servicios públicos, ejes del debate El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, volverá a poner el foco en las carpetas de la vivienda y de los servicios públicos en un debate en el que tratará de mantener el vínculo con Junts para impedir que rompa con Pedro Sánchez, al tiempo que sacará a relucir los datos en seguridad con la vista puesta en hacer frente a la extrema derecha. Sara González nos explica algunas claves del discurso que prepara Illa