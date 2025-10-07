Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Al minuto

Debate de política general hoy en el Parlament de Catalunya: última hora, en directo

Sigue al minuto y con streaming el pleno de la Cámara catalana en el que el Govern de Illa y la oposición harán balance del último año de gestión

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Este martes comienza el debate de política general en el Parlament de Catalunya en el que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, expondrá sus planes para el nuevo curso político.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo para informar de las medidas del Govern y las propuestas de resolución de los partidos.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El empresario al que recomendó Begoña reacciona ante el informe de Hacienda: Valorativo y desoye lo que declararon empresas competidoras
  2. Diccionario del franquismo: la jerga de una época
  3. Jóvenes ingenieros crean en un piso de Madrid una constelación lowcost de satélites con utilidades militares y policiales
  4. Defensa despliega un plan para evitar la fuga de talento en los ejércitos hacia el sector privado
  5. La UCO desmonta la estrategia del PSOE de Cerdán: una empleada mantuvo ante el juez que Ábalos no recibía sobres
  6. ¿Cuánto cobran un soldado, un sargento, un capitán y un coronel en España y otros países de Europa?
  7. Bob Pop comunica a los Comuns su intención de ser candidato a la alcaldía de Barcelona
  8. La UCO descubre mensajes que señalan la supervisión de Cerdán y del exgerente del PSOE en un pago de 2.000 euros en metálico

El Congreso aplaza a mañana la votación sobre el embargo de armas tras las quejas de Israel por el aniversario del 7-O

El Congreso aplaza a mañana la votación sobre el embargo de armas tras las quejas de Israel por el aniversario del 7-O

Debate de política general hoy en el Parlament de Catalunya: última hora, en directo

Debate de política general hoy en el Parlament de Catalunya: última hora, en directo

PSOE y Sumar pactan desbloquear la comisión de la dana en el Congreso y que Sánchez pueda comparecer sobre la "reconstrucción"

PSOE y Sumar pactan desbloquear la comisión de la dana en el Congreso y que Sánchez pueda comparecer sobre la "reconstrucción"

Juan Milián da el salto al Senado y se consolida como figura clave del PP catalán en Génova

Juan Milián da el salto al Senado y se consolida como figura clave del PP catalán en Génova

Mazón defiende que los vídeos de Pradas dan la razón a la Generalitat: "La CHJ jamás informó del 'tsunami' de la tarde"

Mazón defiende que los vídeos de Pradas dan la razón a la Generalitat: "La CHJ jamás informó del 'tsunami' de la tarde"

La concejala de Moncada sobre la factura de móvil de 500 euros: "Quise pagarla enseguida, pero el consistorio no me dejó porque ha reclamado"

La concejala de Moncada sobre la factura de móvil de 500 euros: "Quise pagarla enseguida, pero el consistorio no me dejó porque ha reclamado"

Yolanda Díaz deja la puerta abierta a que España denuncie a Israel por el trato a los activistas de la Flotilla

Yolanda Díaz deja la puerta abierta a que España denuncie a Israel por el trato a los activistas de la Flotilla

La valoración de la gestión del Gobierno de Mazón consolida su caída libre por la dana

La valoración de la gestión del Gobierno de Mazón consolida su caída libre por la dana