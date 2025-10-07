Aran Mayola, nuevo delegado del Govern en México y América Central

El Govern de Salvador Illa ha deisgnado este martes a Aran Mayola como nuevo delegado en México y América Central, cuya trayectoria profesional ha estado ligada principalmente a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Mayola (Barcelona, 1989) es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y cuenta con un máster en Política Global cursado en la London School of Economics And Political Science (LSE).

Es miembro del comité directivo de UNODC en México, donde ha tenido responsabilidades en la planificación y toma de decisiones estratégicas y en la supervisión de sus proyectos, ha informado el Govern en un comunicado.

Ha coordinado, desde 2016, el proyecto regional "Hub Anticorrupción para América latina y el Caribe", una posición desde la que ha asistido en cuestiones de anticorrupción a los estados que pertenecen a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) en esta región, tarea que ha llevado a cabo en colaboración con la sede central de UNODC y otras oficinas de la ONU.

En la UNODC también se ha encargado de las relaciones interinstitucionales de esta entidad, entre 2018 y 2019, y entre ese año y 2022 ha sido coordinador del proyecto "Presupuestos para resultados en el desarrollo".

En la habitual rueda de prensa semanal, la consellera de Territorio y portavoz, Sílvia Paneque, ha subrayado que Mayola "conoce el territorio", lo que, sumado a su trayectoria profesional, le hacen la persona "adecuada" para asumir el cargo.

Mayola sustituirá a Lleïr Daban, en el cargo desde 2019 y que ha sido el primer delegado del Govern en México.