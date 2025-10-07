Los anuncios de Illa en el debate de política general: vivienda, médicos y ayuda a Palestina

La primera jornada del debate de política general siempre está reservada al discurso del president y a los anuncios que formula. En un discurso de algo más de una hora y media, los más importantes han sido cinco.

Illa ha decidido fiar la legislatura a la mejora del acceso a la vivienda, más ahora que el otro gran tema del mandato, la nueva financiación, no tiene un horizonte claro. En el debate de política general del año pasado ya anunció que la Generalitat promovería 50.000 viviendas nuevas, de las que este martes ha asegurado que 31.041 ya están en marcha. Pero además de hacer balance, ha redoblado la apuesta y ha anunciado que ahora el objetivo es promover otras 214.000 más. ¿De dónde saldrán? Según ha explicado, el Govern ha "radiografiado" Catalunya "palmo a palmo" y ha identificado todos los terrenos potenciales donde construir.

Tras hacerlo, el Govern calcula que hay 21.728 nuevas viviendas que solo están pendientes de las obras de urbanización y 32.396 que tienen el plan urbanístico aprobado pero a las que les falta el proyecto de urbanización y reparcelación. Por último, hay otras 118.562 en un estado muy embrionario y que podrían situarse en solares ya identificados que, según se distribuya la densidad en el edificio, podrían alcanzar los 160.000 pisos finales. "Cuando el mercado no funciona, hay que intervenirlo", ha defendido.

Gaza ha vuelto a marcar de nuevo la agenda política. El president ha condenado tanto la "masacre" de la milicia propalestina de Hamás que abrió la guerra -este martes se cumplen dos años justos de ese ataque-, como el "genocidio" posterior de Israel contra los gazatíes. Ante esto, ha anunciado el programa 'Catalunya, casa de acogida palestina'. Se trata de un proyecto de la Generalitat para "acoger, cuidar y dignificar las estancias temporales de personas palestinas en Catalunya". Ha puesto como ejemplo la acogida de "estudiantes, profesionales y pacientes hospitalarios", entre otros. También ha comprometido dos millones de euros en cooperación al desarrollo en los presupuestos de 2026 para impulsar la reconstrucción en Gaza de "hospitales, escuelas y espacios sociales".

Uno de los problemas que se detectan en Catalunya es la falta de médicos. Es por esto que Illa ha anunciado que la Generalitat aumentará las plazas para cursar Medicina en Catalunya. Se da un plazo de seis años, hasta 2031, para pasar de las 1.333 actuales a las 2.000. Es un aumento del 50%. "Necesitamos más médicos y necesitamos que nuestros jóvenes que quieran dedicarse a esto puedan estudiar en universidades catalanas", ha argumentado. Durante las votaciones del jueves, el Parlament votará una propuesta de Junts para reservar el 80% de estas plazas a "estudiantes catalanes".

El president Illa y el líder de Junts en el Parlament, Albert Batet. / Ferran Nadeu

No hay debate de política general sin que se aborden los problemas burocráticos en la concesión de ayudas sociales. En este asunto, el president se ha comprometido a "reducir a la mitad" el tiempo de resolución de la valoración de la discapacidad y la dependencia. Se hará a través de un "plan piloto" que impulsarán la Conselleria de Salut y la de Drets Socials. El objetivo es crear "equipos multidisciplinares" que contribuyan a "modernizar los procesos y simplificar los trámites" y que, en consecuencia, las personas que aspiran a las ayudas obtengan una respuesta más rápida. Según los últimos datos hechos públicos por el Ministerio de Derechos Sociales, el tiempo de espera en Catalunya se sitúa en los 264 días. Illa también ha prometido ocho nuevas residencias públicas de ancianos. Estarán en la Seu d’Urgell, Manresa, Santa Coloma de Gramenet, Sant Boi de Llobregat, Reus, Viladecans y dos en Barcelona. En total, sumarán unas 1.000 plazas.

Tras un verano marcado por los incendios que han afectado Galicia y Castilla y León, el Govern ha decidido reforzar el cuerpo de bomberos. En un plazo de cuatro años, la Generalitat quiere aumentar el número de bomberos profesionales en Catalunya en un 36,8% para llegar a los 4.000. También quiere hacer crecer el cuerpo de bomberos voluntarios hasta los 2.000, un 28,37% más. La administración catalana también comprará 3 helicópteros y 2 aviones de vigilancia. "Este verano el conjunto de la sociedad catalana ha tomado consciencia del valor humano y profesional de nuestros servicios de emergencia", ha concluido. Formulados los anuncios, la oposición ya ha avisado de que fiscalizará que se cumplan.