Vox denunciará a Exteriores por malversación al pagar el avión a activistas de la flotilla

Vox denunciará al Ministerio de Asuntos Exteriores por un supuesto delito de malversación al haber pagado los billetes de avión de regreso a España de los activistas de la Flotilla Global Sumud liberados por Israel.

Así lo ha anunciado este lunes en una rueda de prensa el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, quien ha acusado a Exteriores de haber costeado con dinero público la vuelta de los "exhibicionistas flotilleros".

A unas personas, ha criticado, que "se pegaron tremendo crucero de bailoteo por las islas del Mediterráneo" y que deberían haberse pagado los billetes de su propio bolsillo.

"¿O es que también tiraron las tarjetas de crédito por la borda?", ha preguntado Fúster, quien también ha anunciado una querella contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, tras conocerse que supuestamente ordenó el chivatazo a ETA para evitar la detención de trece miembros de la red de extorsión de la banda terrorista.

Según ha incidido, todos lo que han tenido que escapar de Venezuela por la dictadura de Nicolás Maduro saben que Zapatero es un "ser indigno", además de un "indeseable" por haber llamado "hombre de paz" a Arnaldo Otegi.

"Ahora veremos si es, como siempre hemos pensado, un delincuente”, ha apuntado.

El PSOE, un partido "corrupto y lleno de chistorras"

Durante su intervención, Fúster también ha denunciado la "asquerosa corrupción estructural" del PSOE, al que ha descrito como un partido "corrupto y lleno de chistorras", en alusión al último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

"No existe un PSOE bueno ni menos corrupto. Vamos a denunciar la corrupción socialista hasta el final. No vamos a parar hasta verlos en prisión a todos y cada uno de ellos", ha advertido, tras criticar de nuevo al PP por llegar a acuerdos con los socialistas en cuestiones como el Consejo General del Poder Judicial.

¿Qué votará el PP a la moción de Vox sobre inmigración?

En este sentido, se ha preguntado si el PP respaldará o no este martes en el Congreso la moción de Vox para "fiscalizar" el dinero público destinado a "inmigración ilegal".

Fúster ha pedido a todos los grupos parlamentarios que voten "con honradez" y ha exigido especialmente al PP que elija si están con la transparencia o con quienes "ha hecho negocio del tráfico de personas y del multiculturalismo subvencionado".

"Nos preguntamos qué PP nos tocará: si el que intenta copiar a Vox, el que pacta con el PSOE repartir 'menas' por toda España o el que dice una cosa y la contraria el mismo día", ha afirmado y ha concluido que "si vuelven a votar juntos, volverán a demostrar que son lo mismo".

El portavoz de Vox ha aprovechado la rueda para felicitar al vencedor de las elecciones en la República Checa, Andrej Babiš, y a su partido ANO, así como el avance de Motoristé, partidos ambos socios de los de Santiago Abascal en Europa.

En su opinión, el resultado de estas elecciones confirma que "la Europa real ha despertado".