La Generalitat cree que habrá que "investigar" los "maltratos" a los activistas de la Flotilla en Israel

El conseller de Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha afirmado este lunes que habrá que "investigar" los "maltratos" denunciados por los activistas de la Global Sumud Flotilla detenidos en Israel.

Así lo ha afirmado en declaraciones a La 2, después de que la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y el concejal barcelonés de ERC Jordi Coronas, a su regreso tras días de reclusión en Israel, denunciaran los "abusos y maltratos" a los activistas detenidos por el "Estado terrorista neofascista" israelí.

Estos abusos "se tendrán que investigar", ha afirmado Duch, que ha puesto de relieve que el propio ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha indicado que ya "hay una investigación por parte de la Fiscalía" y, de hecho, este domingo "había un equipo forense en el aeropuerto" para aquellos repatriados que quisieran hacerse un reconocimiento.

Según el conseller, "habrá que entrevistar a todas las personas que quieran denunciar este tipo de conducta por parte de Israel".

"Una vez más, Israel no ha cumplido con las normas básicas del derecho internacional, del derecho internacional humanitario y del derecho marítimo", ha denunciado.

Duch ha considerado "intolerable" lo que está ocurriendo en Palestina: "El mundo mira con una preocupación extrema esta masacre, este genocidio que se está produciendo todos los días delante de nuestros ojos en Gaza".

Lo más urgente, a su juicio, es conseguir un "alto el fuego" que permita la entrega de la ayuda humanitaria a la población de Gaza y la liberación de los rehenes en manos de Hamás, para dar paso luego a una solución pactada que implique la "coexistencia de dos Estados" israelí y palestino.

Por otra parte, sobre la oficialidad del catalán en las instituciones de la Unión Europea, Duch espera que este reconocimiento sea "una cuestión de meses", hasta que se consiga vencer las reticencias de algunos Estados miembros.

Collboni espera que Netanyahu sea juzgado

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrado la llegada a la ciudad de Colau y Coronas, y ha dicho que espera que este primer anuncio de tregua en Gaza sea "una realidad". "Gracias a ellos también por demostrar de una forma pacífica y con resistencia la denuncia del bloqueo", ha defendido Collboni, que ha asegurado que aún no se permite la entrada de alimentos y medicamentos a Palestina.

Ante esta situación, el alcalde de la capital catalana ha dicho que espera el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acabe en el banco de los acusados del Tribunal Penal Internacional, al tiempo que ha pedido que el anuncio de tregua sea una realidad para acabar con "sufrimiento" de la comunidad palestina.

ERC reclama romper con el gobierno israelí

La eurodiputada de ERC, Diana Riba, ha dicho que cree que el Gobierno "podría haber activado más herramientas" para ayudar a la Flotilla y ha reclamado al presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, que ejerza "más presión" a los líderes de la Unión Europea para parar "relaciones" con el gobierno de Israel: "El Gobierno tiene que seguir insistiendo para acabar con todas las relaciones con este gobierno que está cometiendo un genocidio inmenso y que toda la ciudadanía también lo está pidiendo".

Además, Riba ha defendido que desde el Parlamento Europeo se tiene que "seguir insistiendo" para que la Comisión Europea también rompa sus relaciones con el ejecutivo de Benjamin Netanyahu.

Preguntada por las conversaciones de paz en el Próximo Oriente, la eurodiputada republicana ha afirmado que son "una buena noticia" para que haya "voluntad de sentar en una tabla de negociación para llegar a un acuerdo de paz". "Tampoco nos podemos poner de entrada con negativos, sino que tenemos que ayudar a remar", ha dicho.