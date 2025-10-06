La oposición intenta apretar las tuercas a Illa en el Parlament con propuestas en vivienda, inmigración y educación

Uno de los platos fuertes del debate de política general llegará a partir del miércoles por la tarde, que es cuando los partidos harán públicas las propuestas de resolución que aspiran a que el Parlament apruebe. Este lunes, las formaciones ya han empezado a dar pistas de qué contenido tendrá estas propuestas: la oposición quiere ponerle 'deberes' al Govern de Illa en cuestiones como la vivienda, la inmigración o la educación. Algunas de estas resoluciones son asumibles para el ejecutivo catalán, y otras no tanto. Como Illa está en minoría, deberá tejer alianzas para conseguir que se aprueben solo las primeras.

Los dos socios parlamentarios del ejecutivo socialista, ERC y Comuns, quieren apuntarse nuevas conquistas sociales a cambio de seguir dando estabilidad al Govern en el Parlament. La propuesta estrella que presentará el partido de Oriol Junqueras es una resolución para que la Generalitat implemente la gratuidad de los comedores escolares y las actividades extraescolares tanto en la educación pública como en la concertada. Los republicanos admiten que es una medida que "costaría millones de euros" -no han querido dar cifras exactas-, pero aseguran que con una nueva financiación para Catalunya no debería ser difícil de implementar.

Los Comuns volverán a poner el foco en la emergencia habitacional. Como ha avanzado EL PERIÓDICO, le reclamarán a Illa que dé un paso más y prohíba la compra "especulativa" de vivienda, además de exigir que se cumpla antes de final de año con la regulación de los alquileres de temporada o la puesta en marcha de la oficina antidesahucios. Pese a las medidas impulsadas por Illa en su primer año en la Generalitat, el portavoz de los Comuns, Gerardo Pisarello, ha lamentado que "el límite del PSC" sea su "nula predisposición a tocar los intereses que se tienen que tocar para que la vivienda sea un derecho y no un bien de mercado", informa Sara González. La CUP también buscará que el Govern combata los fondos buitres, además de presentar resoluciones que busquen "blindar" el modelo de inmersión lingüística.

El termómetro de Junts

Otro de los puntos de interés del debate será Junts, que utilizará el Parlament para evaluar el estado de sus relaciones con Pedro Sánchez. A pesar de que hasta ahora los de Carles Puigdemont siempre habían querido diferenciar entre PSC y PSOE, llevarán al debate de política general tres propuestas relacionadas con el acuerdo de investidura de Sánchez: buscarán que Illa "se moje" con el "concierto económico", el "reconocimiento nacional de Catalunya" y la "amnistía". La portavoz del partido en la Cámara catalana, Mònica Sales, ha explicado este lunes que el resultado de las votaciones pesará a la hora de decidir en los próximos meses si continúan apoyando a Sánchez en el Congreso.

La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, este lunes. / Nico Tomás / ACN

Por otra parte, los posconvergentes llevarán otras propuestas sobre vivienda, fiscalidad o lengua: proponen que se exija un mínimo de 10 años de padrón en un municipio para acceder a pisos de protección oficial, que se elimine el impuesto de sucesiones y se rebaje el IRPF o que se reserven un 80% de las plazas de medicina a estudiantes catalanes. Además, quieren que el Govern reclame tanto al Gobierno como a la CNMV y al Banco de España que no autorice la opa del BBVA al Sabadell si queda por debajo del 50%. Sobre inmigración, según ha podido saber EL PERIÓDICO, Junts propone una ley para dotar de más recursos a los municipios con más población recién llegada.

Inmigración y seguridad

Como Junts, también el PP, Vox y Aliança Catalana pondrán el foco en cuestiones relativas a los migrantes. Los populares presentarán su plan contra la "inmigración desordenada", basado en la llamada 'Declaración de Murcia' firmada recientemente por los líderes del partido. Esta estrategia de partido a escala nacional incluye propuestas como un carné por puntos para migrantes o limitar su acceso al ingreso mínimo vital. También pondrá el foco en la seguridad, la okupación, la "degradación" de los servicios públicos que atribuyen a Illa por la falta de presupuestos en Catalunya, informa Gisela Boada.

La presidenta de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, en el Parlament. / Ferran Nadeu

Vox intentará centrar sus propuestas inmigración, inseguridad, vivienda y una política social que "priorice a los españoles". Plantearán, además, una reforma fiscal para reducir impuestos, especialmente el IRPF. También la Aliança Catalana de Sílvia Orriols llevará resoluciones antinmigración, pero para marcar perfil respecto a Vox, también presentará iniciativas para que Catalunya recupera la vía unilateral a la independencia.

Para el grupo mayoritario de la Cámara, el PSC, el debate servirá para medir hasta qué punto puede frenar las resoluciones que no le convengan. En el debate del año pasado, pactó con los grupos de izquierda para vetar las iniciativas de la derecha y la extrema derecha. Al mismo tiempo, se sirvió de los votos de todos los grupos no independentistas -Comuns, PP y Vox- para frenar cualquier iniciativa que intentara resucitar el 'procés', como las demandas de un referéndum. La portavoz de los socialistas catalanes, Lluïsa Moret, ha apuntado este lunes que el president se reafirmará en el cumplimiento de los compromisos asumidos con los socios de investidura, como la financiación singular.