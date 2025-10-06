Bob Pop se plantea postularse como próximo alcalde de Barcelona por los Comuns

El escritor y comunicador Bob Pop ha dicho que se está "planteando" postularse "en serio" a las próximas municipales de Barcelona por los Comuns siempre que así le respaldarán los mecanismos participativos de la formación de la exalcaldesa Ada Colau.

"A mí encantaría estar en una alcaldía con Ada. Pero si Ada no está, ¿por qué no voy yo y me presento? Yo me someto a todos los procesos participativos, tanto internos como externos, de la organización. Me pongo en manos de los Comuns, de las primarias y de todo", ha dicho en declaraciones a la Cadena SER.

Roberto Enríquez Higueras (Madrid, 1971), conocido como Bob Pop, ha dicho que su programa electoral "se resumiría en conseguir tener una ciudad donde todo aquello que fuera necesario no fuera un negocio".

Enríquez Higueras ha añadido que otra de sus prioridades sería dejar claro "desde el principio" qué es lo que se puede hacer y qué no desde la alcaldía de Barcelona.

A pesar de que es madrileño de nacimiento, Bob Pop ha defendido que Barcelona, donde vive desde hace años, es la ciudad en la que le gustaría dar el paso.

"Es una ciudad en la que se pueden hacer cosas y cambiar las cosas. No tengo nada que perder, no vivo de la política, pero quiero hacer política y hacer política desde Barcelona podría estar muy bien. Podríamos cambiar cosas y, sobre todo, que la gente viva mejor", ha defendido.