REGISTRO DE OBJETORES

Ayuso, sobre el registro de objetores al aborto: "Estigmatizar a un profesional no es propio de una democracia liberal"

La presidenta madrileña se tomará su tiempo para contestar la carta de Pedro Sánchez "para ser certera"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. / Diego Radamés - Europa Press

Víctor Rodríguez

Madrid
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado hoy que no dará una respuesta inmediata al requerimiento realizado por el presidente del Gobierno a cuatro comunidades autónomas, Madrid entre ellas, en el que las impele a crear el registro de profesionales sanitarios objetores a practicar abortos a que obliga la Ley 27201, reformada en 2023. "Ya veremos lo que le voy a ir contestando", ha asegurado en un acto en Leganés a preguntas de la prensa. "Para una carta que escribe me tomaré con tiempo la respuesta para ser certera", ha despachado.

Ayuso ha manifestado, no obstante , su oposición a la medida en términos inequívocos. "Obligar a un profesional sanitario o estigmatizarlo por hacer o por dejar de hacer no parece propio de una democracia liberal, del mismo modo que no se persigue a nadie por abortar o por no hacerlo", ha apuntado.

