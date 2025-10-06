REGISTRO DE OBJETORES
Ayuso, sobre el registro de objetores al aborto: "Estigmatizar a un profesional no es propio de una democracia liberal"
La presidenta madrileña se tomará su tiempo para contestar la carta de Pedro Sánchez "para ser certera"
Víctor Rodríguez
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado hoy que no dará una respuesta inmediata al requerimiento realizado por el presidente del Gobierno a cuatro comunidades autónomas, Madrid entre ellas, en el que las impele a crear el registro de profesionales sanitarios objetores a practicar abortos a que obliga la Ley 27201, reformada en 2023. "Ya veremos lo que le voy a ir contestando", ha asegurado en un acto en Leganés a preguntas de la prensa. "Para una carta que escribe me tomaré con tiempo la respuesta para ser certera", ha despachado.
Ayuso ha manifestado, no obstante , su oposición a la medida en términos inequívocos. "Obligar a un profesional sanitario o estigmatizarlo por hacer o por dejar de hacer no parece propio de una democracia liberal, del mismo modo que no se persigue a nadie por abortar o por no hacerlo", ha apuntado.
- El empresario al que recomendó Begoña reacciona ante el informe de Hacienda: Valorativo y desoye lo que declararon empresas competidoras
- Diccionario del franquismo: la jerga de una época
- Defensa despliega un plan para evitar la fuga de talento en los ejércitos hacia el sector privado
- Jóvenes ingenieros crean en un piso de Madrid una constelación lowcost de satélites con utilidades militares y policiales
- ¿Cuánto cobran un soldado, un sargento, un capitán y un coronel en España y otros países de Europa?
- La UCO desvela que el PSOE dio a Ábalos y Koldo sobres con efectivo en Ferraz
- Cóctel MacGyver' y asalto a McDonald's: grupos antisistema provocan violencia en las manifestaciones a favor de Palestina
- La UCO desmonta la estrategia del PSOE de Cerdán: una empleada mantuvo ante el juez que Ábalos no recibía sobres