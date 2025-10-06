Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación a la mujer del presidente

La Abogacía del Estado solicita sacar del caso Begoña al delegado del Gobierno en Madrid por "absoluta ausencia de indicios"

Los servicios jurídicos del Estado representan a Francisco Martín, imputado en la pieza por malversación relacionada con la asistente de la esposa de Sánchez en Moncloa

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, junto al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, junto al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo / DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MADRID

Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid
La Abogacía del Estado, que representa al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en la pieza abierta por presunta malversación en el caso contra Begoña Gómez, ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado el sobreseimiento de las actuaciones "dada la inexistencia de delito en los hechos indagados y la absoluta ausencia de indicios de participación" de este alto cargo. En esta pieza se investiga un posible uso para actividades privadas de la esposa de Pedro Sánchez de su asistente en Moncloa.

"Cualquier supuesta apariencia inicial de irregularidad ha quedado desmentida con la documentación obrante en la causa y con la doctrina sentada por el Tribunal Supremo sobre estos mismos hechos", continúa el escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

