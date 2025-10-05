El PPC "subirá el tono" contra Illa para "desenmascararlo": "Es una estafa política"

El PP de Cataluña "subirá el tono" contra el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para "desenmascarar" su "estafa política", porque tras un año de gobierno "nada ha cambiado en Cataluña" y, a su juicio, "los únicos que prosperan en Cataluña son los delincuentes y los okupas". Así lo ha afirmado en una entrevista con EFE el portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, que en vísperas del debate de política general que arrancará el martes en la cámara catalana ya avanza que los populares empiezan el curso político con "ánimo combativo".

"Queremos seguir haciendo oposición constructiva, pero también tenemos ganas de ser combativos ante este Govern que sigue aplicando las políticas nacionalistas y socialistas que nos han llevado a la decadencia", ha denunciado. Para Fernández, que ha tildado a Illa de "bluf", el Govern del PSC es "una gran decepción" porque "no ha resuelto los problemas reales de la gente". Illa "recogió gran parte del voto constitucionalista para ahora entregárselo" al líder de Junts, Carles Puigdemont, ha señalado, en referencia a la reunión que ambos dirigentes mantuvieron hace un mes en Bruselas.

"Cataluña se está convirtiendo en un polvorín"

Este endurecimiento del tono se notará especialmente en cuestiones clave para el PP como la seguridad, ha indicado el portavoz popular, que ha afirmado que Cataluña "se está convirtiendo en un polvorín" en este ámbito. "Illa se ha convertido en un telepredicador. Porque se está dedicando a viajar por toda España, y ahora también por parte el mundo, para vender esa falsa prosperidad compartida", ha indicado.

Según Fernández, "lo único que comparte el Govern con los catalanes son barracones escolares y listas de espera en la sanidad y servicios públicos", mientras que "los únicos que prosperan a día de hoy son los delincuentes y los okupas". A este respecto, ha censurado que el ejecutivo de Illa siga aplicando las políticas "permisivas y buenistas" de ERC en materia de seguridad y ha reclamado más policías: "Lo que necesita Cataluña es ley, orden y sentido común".

"No vamos a remolque" de Vox en inmigración

En un contexto en el que el debate sobre la inmigración ha ganado fuerza y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado propuestas como la del visado por puntos, Fernández ha asegurado que los populares no se ven influidos por Vox en este terreno. "No vamos a remolque de nadie, ni de las encuestas ni de lo que dice el resto de partidos. La diferencia entre el PP y Vox es que nosotros reconocemos que hay un problema con la inmigración en Cataluña y en el resto de España, pero ponemos soluciones encima de la mesa. No gritamos para crispar y dividir", ha sostenido el portavoz popular, en alusión a la formación de extrema derecha.

A su entender, "hay un problema con la inmigración descontrolada" porque "amenaza el equilibrio nacional y el colapso de los servicios públicos", por lo que aboga por una política "firme" para que las fronteras "no se conviertan en un coladero de delincuentes". Fernández ha defendido que "ser español se tiene que merecer y hay que acreditar determinadas premisas para poder serlo": "Contribuir al país que te acoge es una condición para permanecer en él. Esto no es una cuestión de izquierdas o de derechas. Es una cuestión de sentido común". Sobre el cordón sanitario a Vox y Aliança Catalana en el Parlament, se ha mostrado contrario a este tipo de iniciativas, que califica de "irresponsables", porque los votantes de estos partidos "tienen derecho a estar representados" en la cámara catalana.