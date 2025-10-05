Podemos extiende su ofensiva al Gobierno y declara la guerra a CCOO y UGT

La ofensiva de Podemos contra el Gobierno se extiende a los sindicatos tradicionales. El partido ha decretado organizaciones non gatas a UGT y CCOO, cuestionando su papel y exhibiendo importantes choques a cuenta de medidas del Consejo de Ministros avaladas por sindicatos y criticadas por los morados. El divorcio público ha tenido su último episodio esta semana a cuenta de Gaza y la Flotilla humanitaria que fue interceptada por Israel, con Podemos llamando a las movilizaciones sociales y cargado abiertamente contra la inacción sindical.

"¿Dónde está CCOO? ¿Dónde está UGT?", se preguntó el jueves la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en una comparecencia este jueves en el Congreso, donde no dudó en citar explícitamente a los dos principales sindicatos. "En un día como hoy miro con envidia a los sindicatos de Italia", comenzó, en referencia a su convocatoria de huelga general de este viernes. "En Italia los sindicatos mayoritarios llaman a la huelga general, lo paralizan todo y aquí tiene que ser la sociedad civil organizada la que tiene que movilizarse y hacer lo que otros no hacen", señaló, criticando abiertamente a las organizaciones sindicales.

En las filas moradas consideran que UGT y CCOO mantienen unas posiciones afines al Gobierno que dificultan y neutralizan las reivindicaciones tradicionales de izquierda. La Unión General de Trabajadores, UGT, ha estado vinculada al PSOE desde su nacimiento: fue Pablo Iglesias Posse quien fundó primero la organización política y luego la sindical. Esta vinculación de origen, que a día de hoy se mantiene, lleva a Podemos a mantenerse escéptico frente al sindicato de Pepe Álvarez.

La diferencia llega con CCOO, un sindicato históricamente ligado al Partido Comunista de España (PCE) con quien Podemos siempre había mantenido posiciones muy próximas. Pero quienes fueron grandes aliados en otro tiempo se miran ahora de reojo y entre reproches. La distancia comenzó a crecer tras las generales, después de que la organización sindical se haya convertido en uno de los grandes apoyos de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que compite con Podemos a la izquierda del PSOE.

Divorcio político y sindical

Y lo cierto es que el divorcio político entre Podemos y CCOO coincidió en el tiempo con su ruptura con Sumar, a finales de 2023, cuando los diputados morados se fueron al grupo mixto tras ser excluidos del Gobierno. Desde entonces, CCOO ha servido de apoyo a la vicepresidenta segunda del Gobierno.

El sindicato y Yolanda Díaz exhiben habitualmente una gran sintonía que se ha materializado en multitud de actos conjuntos y la firma de distintos acuerdos sociales con los sindicatos. La vinculación es más que evidente en materia laboral, con numerosos acuerdos con el Ministerio de Trabajo de Díaz.

Desde la ruptura con Sumar y su salida del Gobierno, Podemos emprendió una estrategia de férrea oposición al Gobierno que ha venido endureciendo. Tampoco ha dudado en enfrentarse también a esta organización sindical, a quien Belarra equiparaba a UGT. Las críticas abiertas llegan después de meses en los que se han producido numerosos desencuentros.

Los desencuentros

El primer gran choque surgió poco después de arrancar el nuevo Gobierno, en los primeros compases de primeros de 2024, a cuenta de la reforma de los subsidios por desempleo para mayores de 52 años, una medida impulsada por el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz. Era una de sus grandes propuestas que subía ostensiblemente la cuantía de las ayudas para parados de mayor edad y el primer decreto de la legislatura que sometía a votación en el Congreso. Pero Podemos lo terminó tumbando tras denunciar la inclusión de recortes en la propuesta, que rebajaba la base de cotización de los subsidios a mayores -el único subsidio que cotiza- de un 125% a un 100%, impactando en el cálculo de las pensiones posteriores.

Los dos principales sindicatos, que al salir el decreto advirtieron de sus "insuficiencias relevantes" en la propuesta, criticaron a Podemos después de que dejara caer la subida de las prestaciones a los parados de mayor edad. CCOO aseguró que era una "mala noticia", mientras desde UGT también afeaban a los morados haber impedido el incremento: "Es evidente que hay personas que tenían unas condiciones y que en ese decreto iban a tener otras", defendió entonces el líder de UGT, Pepe Álvarez.

Estas críticas le valieron el primer enfrentamiento público con Irene Montero, que poco después de su salida del Consejo de Ministros, no dudó en señalarles y situarles frente a Podemos. "Los sindicatos dicen 'no queremos este recorte'. Ya cuando es Podemos quien dice 'no' al recorte entonces hay que matizar, porque Podemos siempre mal", defendió Montero en los días posteriores a este episodio. Yolanda Díaz, que entonces acusó a Podemos de tumbar su norma por venganza, firmó después un nuevo acuerdo con los sindicatos para la reforma de los subsidios, modificando el apartado cuestionado por Podemos, que terminó dando sus votos para que se aprobara en el Congreso.

Otro de los desencuentros más duros que han mantenido fue a raíz del acuerdo que firmó el Gobierno con patronal y sindicatos para la reforma de las pensiones, en verano de 2024. Una medida que contaba con el apoyo de la mayoría del arco parlamentario, incluido el PP, pero también de CCOO y UGT, y a la que Podemos se opuso férreamente. Argumentaban que los incentivos salariales para quienes decidieran retrasar su edad de jubilación era en realidad un retraso de la edad jubilación encubierto, puesto que los más desfavorecidos se verían forzados a continuar trabajando.

Iglesias, contra Unai Sordo

Esa misma semana hubo ciertos momentos de tensión entre el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el fundador de Podemos y una de las principales autoridades del partido, Pablo Iglesias: "Lo que no se puede es lanzar ideas falsas sobre la reforma de las pensiones", criticó en TVE visiblemente molesto el dirigente sindical, antes de señalar a Iglesias: "Lo digo por Pablo". "No es cierto que haya jubilación obligatoria a los 72 años, no confundamos a la gente", reprendió. La réplica de Iglesias consistió en insistir en los argumentos de Podemos, asegurando que quien prolongue su edad de jubilación por los incentivos "No es porque esté muy feliz", sino "porque no le queda más remedio para llegar a fin de mes y eso no es para echar las campanas al vuelo".

El papel de Iglesias en el choque con los sindicatos ha sido relevante. El que fuera vicepresidente del Gobierno también cargó contra ellos al hilo del decreto anti apagones que finalmente tumbó Podemos. En una tertulia de RNE el pasado febrero, Iglesias criticó que las organizaciones sindicales no se movilizaran, afeando que tampoco lo hicieron cuando él mismo negoció -según relató- la subida del SMI con el PSOE. "En las negociaciones del SMI no estuvieron ahí movilizándose (...), nosotros no teníamos movilizaciones que acompañaran esa movilización", criticó, antes de afearles la inacción frente a sindicatos alternativos. "Los sindicatos de inquilinos se movilizan y te empujan las negociaciones de vivienda, pero los sindicatos hace mucho tiempo que no están discutiendo los derechos de los trabajadores" aseguró Iglesias, que en un mensaje en redes sociales no dudó en reproducir sus tesis y citar expresamente a CCOO y UGT.

Poco después, en el congreso del partido en abril, Iglesias tampoco dudó en mandar "a la mierda" a los sindicatos, después de que el secretario general de CCOO abogara por un pacto entre PP y PSOE para aprobar unos Presupuestos Generales del Estado: "Váyanse a la mierda los delegados sindicales que defienden eso".