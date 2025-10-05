El mundo político se despide de Guillermo Fernández Vara

El mundo político español llora este domingo la muerte de Guillermo Fernández Vara, a quien desde el partido definen sobre todo como un hombre bueno, comprometido con Extremadura y con el diálogo, y como un "socialista ejemplar".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que fue un "ejemplo de compromiso, diálogo y servicio público", y que "su legado quedará siempre en la memoria del PSOE y de España". "Consternada" también se ha mostrado la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, que ha incidido en que Fernández Vara fue una "voz serena del socialismo" que "deja una huella imborrable".

También el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóoo, ha dedicado unas palabras al socialista fallecido, por quien mostrado su "sincero respeto". "Lamento mucho el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara. Coincidimos años gestionando la sanidad pública y como presidentes autonómicos. Mi sincero respeto, y mi más sentido pésame a sus familiares y amigos. Descanse en paz", ha escrito.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, también ha señalado que fue "un referente para el PSOE por su autenticidad, por su inteligencia y por su bondad". Para la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, Fernández Vara era "un socialista ejemplar y un gran compañero". "Un magnífico presidente de Extremadura que demostró el compromiso con su tierra, con su gente y con las ideas que nos definen. Su memoria nos inspirará para seguir defendiéndolas", ha enfatizado Alegría en X.

También ha referido que fue un "gran compañero y un enorme ejemplo" el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. "Un luchador de las causas justas, defensor de los valores socialistas y de su tierra, Extremadura. No te olvidaremos. Te echaremos mucho de menos", ha asegurado.

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha destacado la bondad y generosidad de Fernández Vara: "Guillermo era compañero y, más aún, amigo de verdad. "Compañerita" me llamaba siempre. "Compañerito" bueno y generoso, te quedas conmigo en la suerte que siento por haberte acompañado en la vida", ha dicho. También el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha subrayado que fue "un gran político y un gran amigo".

"Un ejemplo de compromiso con su tierra"

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, se ha mostrado conmocionado por el fallecimiento del político extremeño, al que ha definido como "un gran socialista que siempre trabajó por el progreso de Extremadura" y "ejemplo de compromiso con su tierra". En la misma línea, para Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias, Fernández Vara fue un "portavoz permanente de los intereses y derechos de Extremadura".

"Con él se va todo un símbolo de compromiso y socialismo, un ejemplo de lo que significa ser Presidente autonómico, un referente y un luchador cargado de bonhomía y búsqueda de acuerdos. En tiempos de discordia, él siempre fue un hombre de concordia", ha resaltado.

También ha querido despedir al político extremeño la exvicepresidenta del Gobierno y presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, que ha señalado que fue "un hombre bueno" que "tanto hizo por su tierra y por la política útil, basada en el trabajo, el respeto y la honestidad".

La directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, ha sostenido que el expresidente de Extremadura fue un "ejemplo de lo que significa militar en el PSOE: estar siempre al lado, tender la mano, creer en la gente" y demostró que la política es "compromiso, bondad y dignidad".