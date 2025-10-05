Marlaska responde al PP que es el Poder Judicial quien debe "sacar conclusiones" sobre los pagos en efectivo a Ábalos

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado este domingo que "es al Poder Judicial a quien corresponde sacar conclusiones", en relación al exministro y diputado José Luis Ábalos y al uso de dinero en efectivo en la sede del PSOE. De este modo ha respondido Grande-Marlaska a preguntas de los periodistas en Cuenca, después de que el PP haya exigido al PSOE los tiques o extractos bancarios para explicar los movimientos de dinero en efectivo en su sede de Ferraz.

El ministro ha defendido la necesidad de dejar actuar a la Justicia como procede porque "es al Poder Judicial a quien corresponde sacar todas esas conclusiones". Grande-Marlaska ha afirmado que él "no ha visto nada" de lo que dice el PP y ha añadido: "Si hablamos de sobres, yo creo que los sobres están perfectamente unidos al Partido Popular y a otras épocas". "Hay una investigación abierta y ahí es donde corresponde sacar las conclusiones, lo que es propio de un Estado de Derecho", ha concluido.

Las palabras de Marlaska llegan después de que el secretario general del PP, Miguel Tellado, exigiera este sábado explicaciones sobre las entregas en efectivo de 19.638 euros al ex secretario de Organización del partido José Luis Ábalos entre los años 2017 y 2021. "De no hacerlo, quedará perfectamente acreditada la existencia de una contabilidad B en el PSOE", dijo, antes de pedir la dimisión de Sánchez. También pidió los tickets que justifiquen los gastos del exsecretario de organización.