Junts enmienda la ley de 'lobbies' para que los jueces de paz puedan volver a casar

Junts quiere aprovechar la tramitación en el Congreso de la ley de 'lobbies' para acelerar la devolución a los jueces de paz de la capacidad de celebrar matrimonios que perdieron el pasado mes de abril con la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia. El proyecto de ley inicialmente redactado por el Ministerio de Justicia contemplaba la sustitución de los juzgados de paz por las denominadas oficinas de Justicia de municipio, pero a su paso por el Congreso, se recuperó la figura de los jueces de paz, que venía funcionando desde su creación en 1885.

Durante su tramitación, no sólo se mantuvo esa figura sino que se ampliaron sus competencias, pero no se incluyó entre las mismas la celebración de matrimonios, según los de Carles Puigdemont, por un "error" de los servicios técnicos del Ministerio de Justicia. "Esta situación --apunta la formación independentista-- podría haberse solventado por la vía de aprobación de enmiendas en el Senado", pero la Cámara Alta, dominada por la mayoría absoluta del PP vetó el proyecto y no se pudieron introducir enmiendas.

Después, el PSOE intentó resolver la situación enmendando para ello la Ley de carrera judicial y fiscal, una norma que aún se está tramitando, y que provocó una huelga de jueces y fiscales al inicio del verano. También Junts y ERC presentaron enmiendas en el mismo sentido a esta norma que, como la de eficiencia del servicio público de Justicia, tiene carácter orgánico.

FALTA DE ACUERDO

Los socialistas aspiraban a haber elevado la ley de carrera judicial al Pleno del Congreso el pasado mes de julio pero, ante la falta de acuerdo, ni siquiera se ha convocado la ponencia para empezar a debatir las enmiendas. En la que ha registrado ahora a la 'ley de lobbies', recogida por Europa Press, Junts subraya que esta circunstancia "requiere de una solución inmediata" porque los juzgados de paz acumulan ya cinco meses sin poder celebrar matrimonios.

También Sumar, la formación minoritaria del Gobierno de coalición viene urgiendo la recuperación de la facultad de celebrar matrimonios por parte de los jueces de paz, habida cuenta de que en esos juzgados se hace gratuitamente, mientras que casarse ante notario acarrea un coste.